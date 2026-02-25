聽新聞
0:00 / 0:00

張國煒：讓沒有包袱的人來執行遺囑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴，可獲逾百億元遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓等四名遺囑執行人怠於執行職務，聲請另訂遺囑執行人為前立委孫大千、安永聯合會計師事務所所長傅文芳，張國煒昨親自出庭，雙方唇槍舌戰三小時，認為要「讓沒有包袱的人來執行遺囑」。

台北地院昨開庭傳喚張國煒、柯麗卿等四名遺囑執行人到庭，張國煒首度出庭，對造則是戴錦銓、吳界源出庭，其餘兩人未現身，委由律師處理。據悉，本案為第二次開庭，由司法事務官主持，開庭近三小時結束，全案候核辦。

張國煒昨抵達法院，一看到媒體便說「你們是為我來的喔」。被問為何出庭，張回應「法官請我們來，我們就要來啊」。庭後，張國煒連說四次「順利」，否認雙方有爭執，「沒有吵架，要吵什麼架」；戴錦銓、吳界源則未對外發言。

據悉，雙方在法庭內對於是否要更換遺囑執行人「各說各話」，時而情緒激動，尤其張國煒、戴錦銓兩人爭執激烈，聲音極大。據指出，張國煒庭內提及張國華憑什麼可以管航空、管鋼鐵，就是因為ＥＩＳ（巴拿馬長榮國際）的關係等語，並認為若因其他人不同意，而讓戴錦銓感到為難，他也向法院聲請，要讓「沒有包袱的人來執行」。戴錦銓則認為「大家好好講」，希望大家釋出善意，並指要解決問題，而不是「吵」問題。

張國煒認為柯麗卿等四名遺囑執行人，理應依遺囑內容執行，不應違背遺囑，但四人未依遺囑執行職務，怠於執行職務。

張國煒指遺囑執行人立場偏頗，有不能期待遺囑公正實現的重大事由，因此向法院聲請改定遺囑執行人。張國煒也指控柯麗卿四人與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向台北地檢署提出刑事告訴。

張國煒 長榮 遺產 星宇

延伸閱讀

張國煒向法院聲請撤換遺囑執行人案 下午開庭

攜手空山基打造世界最大藝術品 星宇航空2架A350-1000聯名塗裝金與銀

搭星宇頭等艙惹火商務客！陳漢典喊冤「公道自在人心」

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

相關新聞

台積受益最大！艾司摩爾EUV效能進化 技術全解密

全球微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布，已找到方法強化晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多...

中工捍衛經營權！法律戰劍指寶佳

中華工程（中工）經營權之爭進入「二部曲」。距離五月廿一日股東會、董事改選愈來愈近，市場派寶佳集團端出董事候選人名單搶先布...

艾司摩爾技術報喜！台積盤後交易首破2000大關

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布技術量能提升，業界看好這項新技術將讓最大客戶台積電吞下「大力丸」，將穩固其...

張國煒：讓沒有包袱的人來執行遺囑

已故長榮集團創辦人張榮發遺囑官司，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴，可獲逾百億元遺產。張國煒控柯麗卿、劉孟芬、吳...

2026 GDP估達7.71% 賴總統：科技、傳產雙引擎續推經濟成長

賴清德總統24日出席「2026大陸台商春節活動」。他表示，去年台灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率...

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。