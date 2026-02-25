聽新聞
艾司摩爾技術報喜！台積盤後交易首破2000大關

聯合報／ 記者尹慧中盧宏奇／台北報導

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布技術量能提升，業界看好這項新技術將讓最大客戶台積電吞下「大力丸」，將穩固其晶圓代工龍頭地位，昨吸引市場買盤簇擁，推升股價一度衝上一九七五元天價，市值飆破五十一兆元，終場收一九六五元，創收盤新高價，大漲六十五元，市值也登上五十點九六兆元新紀錄。

此外，台積電昨盤後鉅額交易更出現廿張成交二○七三點三元新高，是首度出現突破兩千元整數大關的價位，除次高紀錄落在二月十日的一九七五點五元，前十二高幾乎都是昨天成交，顯示大戶及法人追價意願相當高。

台股昨在外資大買六二七點三億元、點火台積電等電子權值股下，終場指數大漲九二七點，創史上第二大漲點，收三萬四七○○點。

目前內外資賣方大多在台積電一月中的法說會後，將目標價調高至兩千元以上，最高是里昂證券三○三○元。大型壽險金控旗下投顧最新半導體展望報告，則基於需求與資本支出更加強勁為由，再度上修CoWoS預期，隱含台積電後市財測仍有上檔空間。

台積 ASML 艾司摩爾 台股

