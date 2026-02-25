台積受益最大！艾司摩爾EUV效能進化 技術全解密

全球微影設備龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）宣布，已找到方法強化晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多五成，凸顯儘管美國和中國都想改變ＡＳＭＬ幾近獨占地位，它仍與競爭者保持極大技術差距，不僅其最大客戶台積電是最大受益者，對於渴望取得更強大效率的ＡＩ兩大關鍵晶片、ＡＩ加速器和高頻寬記憶體（ＨＢＭ）廠商而言也是好消息。

從每小時220片增至330片

ＡＳＭＬ研究員發現方法，能將全球最先進的極紫外光（ＥＵＶ）微影設備的光源功率，從現今的六百瓦特提高至一千瓦特，最大好處是光源功率愈強，每小時能生產更多晶片，有助降低每顆晶片的成本。晶片印製方法類似相片，用ＥＵＶ光線照在塗有光阻劑的矽晶圓上；光源功率愈強，晶片曝光時間愈短。

ＡＳＭＬ宣布這項消息之所以引發半導體市場震撼，在於提升ＥＵＶ的光源輸出功率後，能提高ＥＵＶ產出晶圓的效率，從每小時約二二○片提升至三三○片。

目前一台最貴的ＥＵＶ設備要價高達三億到四億美元（約台幣九十四億至一二五億元），晶圓廠買來的目的就是要生產更高效能的晶片，但為什麼得花這麼多錢去買這麼昂貴的設備？原因就是晶片設計愈來愈複雜，相同的面積得放入數百億顆甚至千億顆電晶體，意謂曝光在矽晶圓上的線寬愈做愈小，傳統光源已經「畫不出來」。

ＥＵＶ就是要讓晶片內的線路更細且要儘快縮短曝光時間，專程打造出來的微影設備，波長比原本的深紫外光（ＤＵＶ）更短，只有十三點五奈米，波長等於只有ＤＵＶ的十四分之一，解析度卻能夠大幅提高。

ＥＵＶ的曝光原理即利用極高強度的雷射光源，透過雷射放大器形成雷射光束，以每秒五萬次速度擊中約三分之一人類髮寬的錫滴，產生ＥＵＶ光源，之後再經過精密的反射鏡組引導到需要曝光的晶圓上。

ＡＳＭＬ宣布透過提升關鍵晶片製造設備的光源功率，預計可在二○三○年底前讓晶片產量提升最多百分之五十。無疑將讓目前生產這些重要ＡＩ關鍵晶片的台積電、三星、英特爾、ＳＫ海力士和美光，將在現有ＥＵＶ生產系統上，提高這些重要ＡＩ晶片和記憶體的產量，對ＡＩ由雲端向邊緣端快速發展的半導體產業，帶來決定性的貢獻。

美中想扭轉其獨占地位

從另一個層面看，ＡＳＭＬ在半導體先進製程設備市場幾近獨占，在這場ＡＩ賽局，愈來愈多國家想得到這款尖端設備，甚至扭轉ＡＳＭＬ獨占局面。

美國限制ＡＳＭＬ將尖端ＥＵＶ賣給中國，中國大舉挖角ＡＳＭＬ工程師和技術人員積極自主研發，設法突破技術封鎖；美國也注資扶植發展可取代ＡＳＭＬ獨占地位的ＥＵＶ曝光技術公司如Substrate及Xlight等。雖然美中扶持的公司還未能威脅ＡＳＭＬ，卻已促使ＡＳＭＬ加速技術前進腳步，而未來進入ＡＩ全面化的時代，要有更強的生產設備，才能生產更強大的ＡＩ晶片。