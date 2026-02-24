快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

數泓科財報／2025年每股稅後純益7.85元 董事會通過擬配發5.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855），24日公布2025年合併財報，合併營收6.26億元、年增0.7%，創歷史新高，稅後純益1.82億元、年減14.9%，每股稅後純益7.85元，獲利為歷史次高。

董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬配發5.5元現金股利，其中盈餘分配現金股利5元、資本公積發放現金股利0.5元。以昨日收盤價119.5元計算，現金殖利率為4.60%。

數泓科總經理李明華表示，去年獲利衰退，主要受新台幣匯率升值所產生的匯兌損失影響，美國對等關稅影響則相對輕微。目前非美市場全面成長，客戶庫存也相對較低，預期營運已脫離谷底，持穩向上。

李明華說，受惠全球智慧製造應用，市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，公司持續觀察美國關稅政策與匯率變化，並審慎樂觀看待未來的機器人、AI（人工智慧）、車用及智慧醫療等潛在市場需求，以穩健動能邁向全新高度。

數泓科近年積極搶進半導體產業，全力發展智慧製造、設備維修與保養系統，可望為營運帶來新的成長動能。展望今年，專業市場依然強勁，但DIY市場因美國通膨而呈現趨緩，整體營運仍展現韌性，全年營運及獲利可望穩健成長。

市場 台幣匯率 美國

延伸閱讀

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

電影惹到川普？《忌念日：極權元年》劇情有玄機　北美片商急速冷處理

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

民主黨參議員提案 要求聯邦180天內退關稅並付利息

相關新聞

2026 GDP估達7.71% 賴總統：科技、傳產雙引擎續推經濟成長

賴清德總統24日出席「2026大陸台商春節活動」。他表示，去年台灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率...

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，...

因應關稅變局 機械產業大老沈國榮：盼維持原協議「已禁不起再重談」

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工...

13項戰略產業一次看！卓榮泰：政府重視中小微企業發展

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他表示，政府以13項戰略產業，作為國家未來發展重點，讓台灣高科技業持續保持競爭...

台南屋頂型光電2025年增10.88% 成綠能成長主力

台南市政府致力打造低碳永續城市，配合中央能源轉型政策，積極推動屋頂型太陽光電（PV）設置，為鼓勵民眾參與，透過強化誘因與...

卓揆揭積極推動「虛擬資產服務法」立法 研議發行穩定幣

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他提到，參酌美國「天才法案」通過，政府正積極推動「虛擬資產服務法」立法，研議發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。