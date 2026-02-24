快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

鈺齊財報／2025年下半年擬配發3.1元股息 全年合計配發5.1元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）24日通過2025年合併財報，合併營收172.94億元、年增18.4%，稅後純益12.13億元、年減11.8%，每股稅後純益6.05元。董事會並通過2025年下半年每股擬配發3.1元現金股利，配息率達94.2%。

鈺齊2025年上半年現金股利2元，預訂3月22日為除息基準日，4月16日為現金股利發放日；2025年全年合計配發5.1元現金股利，以昨日收盤價93.9元計算，現金殖利率為5.43%。

鈺齊為落實即時與全體股東共享營運成果的承諾，並彰顯集團健全的財務結構與資金運籌能力，自2020年度起，即堅守每半年配發股利的穩健政策。

回顧2025年下半年營運表現，集團合併營收達83.95億元，稅後純益6.61億元，每股稅後純益為3.29元；以此推算，2025年下半年的配息率高達94.2%。

整體來看，鈺齊2025全年每股共計配發5.1元現金股利，維持與2024年相同的高水準發放金額，全年配息率約達84.3%。鈺齊強調，此一配息表現，不僅展現集團穩定充沛的營運現金流，更實踐為長期投資大眾創造穩定收益與長期價值的承諾。

鈺齊指出，美國對全球進口商品課徵15%關稅，儘管產經情勢仍存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。

鈺齊自2024年中以來，加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區已於2025下半年陸續量產試作，且為滿足客戶需求，預計今年第2季將再積極提升產銷規模。

鈺齊 股利

延伸閱讀

華為2025年營收破4兆元 再創新高

10區買氣逆勢殺出房市冰河期 新北市蛋黃區奪半數席次

房市慘兮兮、這10生活圈卻逆勢成長 專家：看到房市走向

AI帶旺、融資需求 國銀外幣放款暴增千億

相關新聞

2026 GDP估達7.71% 賴總統：科技、傳產雙引擎續推經濟成長

賴清德總統24日出席「2026大陸台商春節活動」。他表示，去年台灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率...

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，...

因應關稅變局 機械產業大老沈國榮：盼維持原協議「已禁不起再重談」

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工...

13項戰略產業一次看！卓榮泰：政府重視中小微企業發展

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他表示，政府以13項戰略產業，作為國家未來發展重點，讓台灣高科技業持續保持競爭...

台南屋頂型光電2025年增10.88% 成綠能成長主力

台南市政府致力打造低碳永續城市，配合中央能源轉型政策，積極推動屋頂型太陽光電（PV）設置，為鼓勵民眾參與，透過強化誘因與...

卓揆揭積極推動「虛擬資產服務法」立法 研議發行穩定幣

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他提到，參酌美國「天才法案」通過，政府正積極推動「虛擬資產服務法」立法，研議發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。