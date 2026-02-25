勞部訂防制強迫勞動指引

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

因應巨大勞權事件，勞動部昨（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，列出11項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、人身暴力、扣留身分文件、扣發薪資、超時加班等，企業可檢視相關指標，降低營運風險。

巨大（9921）去年9月因強迫勞動疑慮，遭美國海關發布暫扣令，引發企業對勞權、移工權益、強迫勞動等議題的關注。勞動部與相關部會經過研商，將國際勞工組織11項指標，轉化為可操作的實務工具。

11項指標包含濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、孤立、人身暴力及性暴力、恐嚇及威脅、扣留身分文件、扣發薪資、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

以超時加班為例，根據指引，單純超時工作不會自動構成強迫勞動，但當工時超過法律、或集體協議上限時，應更嚴格審查，評估關鍵因素包括勞工是否會因拒絕加班而面臨懲罰。

又如苛刻工作及生活條件，當勞工面臨風險時，例如防護裝備或訓練不足、衛生設施不足、缺乏供暖、自來水或充足食物，或任何其他危害健康情況，都需要進行進一步調查。

勞動部指引以五大構面建議企業展開行動，包括建立明確承諾、內部現況盤點、辨識潛在風險、提出因應與改善措施、強化整體供應鏈管理，將人權保障落實於公司治理。

超時加班 勞動部

延伸閱讀

勞工離職申請「服務證明書」 雇主拒發最重罰30萬元

年後轉職注意！ 雇主拒發服務證書最高罰30萬元

大專勞教手冊再加一 勞動部將出版社工專書

泰博科技工會除夕陳抗護勞權 勞動部：若確認資方惡意打壓最高罰50萬

相關新聞

卓揆：13項戰略產業重點發展 半導體、AI等入列

立法院新會期開議，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，政府將發展13項戰略產業。其中，除過去重點發展的五大信賴產業、AI新十...

勞部訂防制強迫勞動指引

因應巨大勞權事件，勞動部昨（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，列出11項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、人身暴力...

2026 GDP估達7.71% 賴總統：科技、傳產雙引擎續推經濟成長

賴清德總統24日出席「2026大陸台商春節活動」。他表示，去年台灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率...

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，...

因應關稅變局 機械產業大老沈國榮：盼維持原協議「已禁不起再重談」

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工...

13項戰略產業一次看！卓榮泰：政府重視中小微企業發展

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他表示，政府以13項戰略產業，作為國家未來發展重點，讓台灣高科技業持續保持競爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。