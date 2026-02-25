勞部訂防制強迫勞動指引

因應巨大勞權事件，勞動部昨（24）日發布「企業防制強迫勞動參考指引」，列出11項強迫勞動指標，包含濫用弱勢處境、人身暴力、扣留身分文件、扣發薪資、超時加班等，企業可檢視相關指標，降低營運風險。

巨大（9921）去年9月因強迫勞動疑慮，遭美國海關發布暫扣令，引發企業對勞權、移工權益、強迫勞動等議題的關注。勞動部與相關部會經過研商，將國際勞工組織11項指標，轉化為可操作的實務工具。

11項指標包含濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、孤立、人身暴力及性暴力、恐嚇及威脅、扣留身分文件、扣發薪資、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

以超時加班為例，根據指引，單純超時工作不會自動構成強迫勞動，但當工時超過法律、或集體協議上限時，應更嚴格審查，評估關鍵因素包括勞工是否會因拒絕加班而面臨懲罰。

又如苛刻工作及生活條件，當勞工面臨風險時，例如防護裝備或訓練不足、衛生設施不足、缺乏供暖、自來水或充足食物，或任何其他危害健康情況，都需要進行進一步調查。

勞動部指引以五大構面建議企業展開行動，包括建立明確承諾、內部現況盤點、辨識潛在風險、提出因應與改善措施、強化整體供應鏈管理，將人權保障落實於公司治理。