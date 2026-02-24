2026 GDP估達7.71% 賴總統：科技、傳產雙引擎續推經濟成長

賴清德總統24日出席「2026大陸台商春節活動」。他表示，去年台灣在國際情勢與關稅壓力下仍交出亮眼成績單，今年經濟成長率預估可達7.71%，政府將以科技與傳統產業雙引擎，持續推動台灣經濟穩健成長。

賴總統致詞指出，今天是大年初八、開工第二天，很高興與工商業界齊聚一堂，參加海基會安排的新春活動，活動選在漢翔園區舉辦，展現董事長蘇嘉全的用心。總統並向與會企業界人士拜年，祝福大家新的一年生意興隆通四海，財源廣進達三江、馬上發財，開工大吉。

賴總統提到，台商不管在全球哪個地方，都是台灣經濟力量的延伸。特別是在全球化時代，大陸的台商及根留台灣的企業，都屬於產業鏈的一環，彼此分工合作、創造雙贏，推動台灣經濟發展。無論是在天災地變或台灣有需要的時候，台商始終展現對台灣的支持，要特別表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，自前總統蔡英文2016年接任迄今前後十年期間，政府以拚經濟為優先，積極解決各項投資所面臨的問題，包括水、電、土地及人力等。同時也推動投資台灣三大方案，包括歡迎台商回台投資方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案，另外也推動投資抵減。

經由大家共同努力，蔡前總統任內的經濟表現交出漂亮成績單，年經濟成長率高達3.2%；股市在蔡前總統接任時是8千多點，交接給他時達2萬3千多點，政府也持續推動立足台灣、布局全球、行銷全世界的國家經濟戰略。

賴總統說，非常感謝海內外企業共同合作，去年雖然面臨美國關稅的壓力，但是台灣仍然交出亮眼成績，全年經濟成長率高達8.68%，國民平均所得達3萬9,492美元，失業率接近3%，是近20年來最佳的就業狀況。股市在去年金蛇年上漲1萬點，突破了3萬3千點。

展望今年，行政院主計總處已預估台灣經濟成長率可望高達7.71%，國民平均所得預計突破4萬美元，達到4萬4,181美元。另有國際機構對台灣今年經濟表現的評估，甚至高於主計總處預期，推估經濟成長率將超過8%。

賴總統指出，今年經濟成長動能主要來自兩股力量。其一為AI化時代來臨，台灣具備跨國際實力的科技產業持續發展；其二則是在對美關稅談判中獲得相當待遇，使傳統產業亦能獲得一股助力。

換言之，傳統產業與科技產業如同兩個引擎，共同推動台灣經濟飛躍進步。在此情況下，其他行業亦可望有不錯的發展。因此今年政府團隊也將緊密合作，在多個面向上持續努力。

首先，迎接全面智慧化時代，為台灣科技產業提供助力，政府推動「AI新十大建設」，希望在2040年前培養50萬個AI應用人才、創造15兆元產值，並完成三項重要任務：

第一，打造AI創新創業生態系，讓年輕人可以利用人工智慧創業；第二，協助台灣百萬家中小企業導入人工智慧，推動數位轉型與智慧化；第三，建立未來全台灣在食衣住行育樂各面向的智慧生活圈，帶動台灣經濟發展。

其次，近十年來台灣的總體經濟表現亮眼，包括銀行、證券與保險三行業皆大幅成長，累計資金已達130兆元。因此，政府必須善用這筆經費。

第一，推動亞洲資產管理中心，促進金融升級，避免大筆資金匯往國外；第二，未來規劃1兆元基礎建設，運用相關資金投入建設發展。

第三，台灣中小微企業高達170萬家，提供900多萬個就業機會，未來工作重心將協助中小微企業，包括提供稅賦減免、人才培育、技術輔導、數位及淨零轉型，並協助開拓國際市場。

賴總統提到，蔡英文於第一任內推動5+2產業創新計畫，促進產業升級；第二任則推動六大核心戰略產業。而他上任後提出五大信賴產業，其中一項為國防科技產業。國防特別預算固然是保家衛國的預算，但也是推動台灣產業升級轉型的重要經濟預算。

談及兩岸議題，賴總統表示，從蔡英文到他任內，政府都希望能夠兩岸維持現狀。

蔡英文第一任曾提出，對中國的「善意不變、承諾不變」，不會在壓力下屈服、也不走對抗的回頭路；第二任則以更精簡文字提出四個原則：「民主、對話、和平、對等」，充分表達台灣希望能與中國大陸和好相處。

賴總統上任後同樣堅定捍衛國家安全，維持台海穩定及印太和平，其中關鍵之一是維持現狀。

賴總統回憶，2013年他擔任台南市長期間，曾因台南直飛香港航線啟航時赴港，當時他就提出，希望台灣與中國大陸能經由交流取代圍堵、對話取代對抗，兩岸和平發展；2014年訪問上海復旦大學也提到，希望兩岸能夠經由交流對話，取得了解、理解、諒解、和解，並和平發展。

他重申，自己上任總統後更不止一次公開聲明，兩岸共同的敵人是天災地變、傳染病，共同目標是增進兩岸人民的福祉。期盼交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向發展。