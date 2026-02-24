勞動部發布「企業防制強迫勞動參考指引」 助企業接軌國際

勞動部發布「企業防制強迫勞動參考指引」，因應國際供應鏈對防制強迫勞動及公平招募原則的重視，協助我國企業進行風險辨識並降低企業營運風險。

該指引將國際勞工組織（ILO）11項強迫勞動指標轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」建立循序漸進的行動架構，搭配「四大核心工具」引導企業從自身管理擴及供應鏈，逐步檢視現況、規劃改善方向，提升因應國際規範的準備度。

勞動部說明，該指引核心在引導企業從「自身」到「供應鏈」，循序漸進透過「五大構面」展開行動。

首先企業應建立明確的「政策承諾」以展現治理決心，接著透過「內部現況盤點」與「辨識潛在風險」，將管理責任從自身企業及子公司逐步擴及至整體供應鏈及所合作的仲介機構 ，依據盤點後的結果去執行「因應與改善措施」，最後強化整體的「供應鏈管理」，將人權保障落實於公司治理。

此外，為了讓企業「看得到、做得到」，該指引透過「四大核心工具」，協助企業更容易操作，首先針對「ILO 11項強迫勞動指標」轉化為易懂的說明，並以核心層（抵債勞務）、內層（控制手段）、中層（剝削現象）及外層（威嚇手段）之同心圓架構，解析指標內涵及關聯性。

其次，指引的「強迫勞動風險自我評估表」則對應《勞動基準法》及《就業服務法》等相關法令，引導企業識別現況、規劃改善時程並修訂內部管理規定。

另外，指引亦提供「主要國際行為準則之稽核標準與流程」，說明國際主要稽核標準（如RBA 、SA8000、SMETA等）的重點範疇與驗證流程。最後，指引包含「QA 問答集」，協助企業快速理解防制強迫勞動與公平招募原則的實務應用。

勞動部強調，防制強迫勞動與落實公平招募原則，不僅有助於保障勞工權益，更是企業維持國際競爭力與永續經營的重要關鍵。未來將持續透過跨部會宣導及入場輔導等行政支援措施，協助企業在保護勞工權益的同時，同步提升企業形象與在全球永續供應鏈中的長期競爭地位。