軟體業何去何從？AI整合能力是關鍵

美國人工智慧新創公司Anthropic將於24日晚舉行線上直播活動，展示其AI助理Claude的最新功能並發布新產品。外資分析師表示，目前每一條Anthropic的新聞都被視為對現有軟體的「增量競爭」，進而引發投資人對於軟體股的憂慮，引發了拋售潮。然而針對軟體產業是否會被AI完全取代，國內資服龍頭精誠資訊（6214）表示，影響軟體公司存亡的關鍵點將落在AI的整合能力，有能力將AI整合進自家軟體的公司才能持續保有競爭力。

業內人士指出，AI對軟體產業帶來一次大規模的洗牌已然是大勢所趨，在一番大浪掏沙下，能夠屹立不搖的僅有具備AI轉型能力的公司，如Salesforce、Adobe等國際級巨獸，其具有充足的資金，能夠自主開發具有AI模型的新軟體，維持產業地位；而一些利潤本就不高的小軟體公司，也有望存活，因為其利潤不高，AI並不會去爭奪其市場，畢竟AI的建置成本也是不容小覷，反而有可能成為賠本買賣。

面對新型態的競爭模式，精誠資訊早已開發出企業級GenAI平台，並憑藉多年來在各個行業的努力耕耘，直接對接企業最核心的營運資料與關鍵數據，讓精誠在面對不同的客戶時，都有足夠的know-how進行應對，精誠也表示有信心能夠根據客戶不同的需求，打造出最適合客戶的應用，如客戶資料管理、金融數據整合等，這將會是公司的一大技術護城河。