資安院發布「資安星際指南」 助中小企業實踐數位防護

資安院今天表示，隨著數位威脅不斷演變、駭客攻擊頻繁，中小企業與非營利組織因資源有限，易成攻擊目標，為此推出「資安星際指南」系列手冊，以淺白易懂的導引與實作步驟，協助中小型組織快速建立基礎防護能力。

資安院透過公告指出，數位威脅手法持續翻新，加上中國在內的駭客攻擊日益頻繁，中小企業與非營利組織常因專職人力不足、缺乏資訊專業背景而面臨挑戰。這次發布「資安星際指南」系列手冊，中小企業、非營利組織及民眾可至資安院官網下載。

資安院表示，系列手冊共5冊，以可理解、可操作、可立即採行為核心，著重日常維運落實，為中小組織量身打造一套實作導向的入門學習資源。其中，「航程導引」協助讀者掌握整體架構並依需求選讀；「資安基礎概論」透過案例拆解勒索軟體與釣魚郵件等威脅模式，說明資安與營運及風險管理的關聯，建立防護邏輯。

資安院說明，「網路安全輕鬆學」聚焦高風險網路與帳號場景，提供操作檢查清單，讓管理者立即提高網路安全，改善Wi-Fi設備及多因子驗證等基礎設定；「資通系統安心委外」協助非技術背景的專案窗口在採購與維護階段有效把關，降低風險；「資安制度全攻略」引導組織將零散的措施制度化，建立可持續運作的基本資安管理流程。

資安院指出，系列手冊除了支援企業，也適合民眾檢視居家數位環境，如家用Wi-Fi分享器、IoT智慧家電連網等，透過手冊中生活化的情境設計與自我檢核表，讓資安防護成為每個人都能落實的日常習慣。

資安院表示，「資安星際指南」系列手冊定位為日常防護工具包，不僅可作為組織內部共學教材，協助縮短專業知識與操作之間的距離，大眾也可依需求選讀，強化防護觀念與措施，降低風險，提升整體數位韌性。