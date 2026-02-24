快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

中央社／ 台北24日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，提醒民眾網購後密切注意報關業者通知及EZ Way APP推播訊息。

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部昨天修正發布空運快遞貨物通關辦法及海運快遞貨物通關辦法相關規定，明定預先委任制度實施時程。

財政部關務署今天透過新聞稿說明，預先委任指的是民眾網購境外貨物後，先由報關業者透過「EZ Way易利委」APP推播貨物資訊給民眾，經民眾確認與實際購買的貨物相符並完成線上委任後，再由報關業者辦理後續報關程序，以防杜不肖人士盜用民眾個資，冒名進口違禁物品或詐騙包裹，損害民眾權益。

關務署表示，除函請數發部向各大電商公會及電商平台業者進行宣導，近日也邀集運輸業者、承攬業者、報關業者及快遞專區業者辦理修法說明會，充分討論相關配套措施，並請報關業者配合在貨物抵台前盡速推播資訊給民眾，以確保通關時效，維護民眾權益。

關務署說明，全面實施預先委任制度受各界普遍支持，提醒民眾在網購後要密切注意報關業者通知及EZWay APP推播訊息，務必詳實核對貨物品項及申報金額等資訊，若資訊無誤請於EZ Way APP點選「申報相符」；若有誤或遭冒名，請點選「申報不符」並洽報關業者釐清，待業者重新推播正確資訊後再行確認。

延伸閱讀

網購包裹拆完怎麼丟？最常犯的「回收錯誤步驟」必看

網購當心！知名電商下單魚油竟是假貨 業者坦言：很多人中招

這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？

淘寶買無人機零件遭大陸海關攔下 網友批：一己之力連累8貨櫃

相關新聞

民眾網購須留意 個人進口快遞貨物3月1日起全面預先委任

財政部今天表示，自今年3月1日起，對個人進口簡易申報快遞貨物採取「實名認證」線上委任者，將全面實施「預先確認委任」制度，...

因應關稅變局 機械產業大老沈國榮：盼維持原協議「已禁不起再重談」

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工...

13項戰略產業一次看！卓榮泰：政府重視中小微企業發展

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他表示，政府以13項戰略產業，作為國家未來發展重點，讓台灣高科技業持續保持競爭...

台南屋頂型光電2025年增10.88% 成綠能成長主力

台南市政府致力打造低碳永續城市，配合中央能源轉型政策，積極推動屋頂型太陽光電（PV）設置，為鼓勵民眾參與，透過強化誘因與...

卓揆揭積極推動「虛擬資產服務法」立法 研議發行穩定幣

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他提到，參酌美國「天才法案」通過，政府正積極推動「虛擬資產服務法」立法，研議發...

卓榮泰：台電已與核三原設計廠簽MOU 對新式核能持開放態度

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。有關能源政策，他表示，多元綠能是政府推動二次能源轉型政策的首要任務；重啟核二核...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。