因應關稅變局 機械產業大老沈國榮：盼維持原協議「已禁不起再重談」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工具機產業關稅來到19%，對比日本的17.6%、韓國的15%，仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

對此，和大機械集團總裁沈國榮說，希望維持原本鄭麗君副院長談定的協議，也就是15%不疊加，這部分只要立法院通過，美國就會執行。若是重新再談，一談又要8個月，產業已禁不起再折騰。

沈國榮說，產業最怕不確定性，若是重談，接單就會停止，去年產業已經因此受損，禁不起再一次重談。

關稅 日本 美國

