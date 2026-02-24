Whoscall 發布防詐報告 警示惡意軟體下載和網路釣魚網站連結比重提高

信任科技業者GOGOLOOK（6902）旗下防詐App產品Whoscall發布《2025 年度防詐報告》，連續六年揭露亞洲數位詐騙最新趨勢，包含電話、簡訊、惡意連結、個資外洩的詐騙形式。報告指出，2025年台灣電話和簡訊的詐騙辨識量年減37%，顯示政府打擊詐騙與企業聯防有成，但Whoscall仍警示，詐騙連結手法中，引導惡意軟體下載和網路釣魚網站攻擊捲土重來，占全部可疑連結已逾六成，建議民眾仍須強化防詐意識，降低受害風險。

Whosacall統計，全球詐騙在2024年劇增，Whoscall最新數據，2025年Whoscall為全球用戶辨識60億次陌生來電與簡訊，其中詐騙辨識量高達4.8億、占8%，包含7,983萬通疑似詐騙電話以及4億封疑似詐騙簡訊，略低於 2024年的5.4億詐騙辨識量。台灣的詐騙總數約 2,500萬則，年減36.97%，是亞洲各國中降幅最明顯的地區，顯示台灣政府在防詐的政策和企業協力上已見成效。

在簡訊詐騙類型中，「貸款詐騙」仍為最大宗，占比高達近八成。詐騙集團常以「快速核貸」、「預撥金額已入帳」、「免保人、免聯徵」等話術，誘使民眾點擊連結或回電，鎖定急需資金的族群。值得注意的是，「金融業偽冒詐騙」也逐漸嚴峻，已占詐騙簡訊總量近10%，例如假冒銀行名義通知系統升級、帳戶異常或卡片功能受限，要求用戶點擊連結重新驗證。由於訊息格式專業、用語正式，極易混淆視聽，成為近年逐漸成長的簡訊詐騙類型之一。

此外，繳費詐騙（6.82%）也呈現持續攀升趨勢。詐騙集團常假冒電力公司、自來水單位或電信業者名義，發送未繳費通知，並以即將中斷服務為由，誘使民眾在短時間內點擊連結或完成付款。Whoscall指出，國營事業等通知不會附帶任何付款連結，民眾若收到包含連結、要求立即繳費或索取個資的繳費通知，應提高警覺，優先透過官方App、帳單或客服專線進行查證以降低詐騙的風險。

另外，根據 Whoscall 2025年度報告顯示，台灣民眾接到的騷擾電話以「金融借貸」類高居榜首，累積多達1,459萬通辨識量。通話多來自民間融資、車貸及高利貸等非銀行體系。第二名則為具有明確行銷目的之「產品推銷」，通話數高達1,035萬次，包含茶葉推銷和房屋仲介等。俗稱詐騙探路的「一接就掛」年度通話辨識量也逼近800萬次，位居所有騷擾電話的第三名，包含「響一聲就掛」及各類異常通訊手法，顯示自動撥號技術仍頻繁被用於確認門號是否存在。

隨著詐騙從通話與簡訊延伸至數位連結，詐騙網址已成為新的高風險管道，導致民眾時常點擊而不小心上當。報告指出，惡意連結的種類以「惡意軟體/App 下載」最高，占比達35.72%，緊隨其後的是「網路釣魚網站」占比30.52%，兩者合計超過六成。這類連結多偽裝成繳費頁面、帳戶驗證、物流查詢或系統更新畫面，一旦點擊，可能在背景植入惡意程式控制手機或側錄個人資料，或誘導輸入帳號、密碼與驗證碼，對用戶造成長期資安風險。