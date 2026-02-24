經濟部：2025年經濟成長率8.68% 寫15年新高

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟展現強勁韌性，在高科技出口與全球布局帶動下，交出亮眼成績單。經濟部指出，儘管去年全球局勢變動挑戰大，但在產業界共同努力下，2025年台灣經濟成長率（GDP）高達8.68%，寫下15年來新高紀錄。

經濟部表示，展望2026年，國內外研究機構一致看好台灣經濟擴張動能，紛紛調高成長預測。主計總處已將2026年經濟成長率由原本預測的3.54%上調至7.71%；國際金融機構如美銀、高盛、花旗、瑞銀及法巴等，也普遍看好台灣表現，預估值落在3.9%至8%之間，最高調幅甚至超過4個百分點。

經濟部指出，今年1月資通訊（ICT）等產業出口表現依舊亮眼，成長幅度維持高檔。面對未來國際變局，政府將採取雙軌並進策略，一方面持續落實對中小微企業及傳統產業的支持，協助轉型升級；另一方面則積極輔導高科技產業進行全球布局，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，力拚再創經濟高峰。

