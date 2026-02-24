13項戰略產業一次看！卓榮泰：政府重視中小微企業發展

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他表示，政府以13項戰略產業，作為國家未來發展重點，讓台灣高科技業持續保持競爭力。政府特別重視中小微企業多元振興發展，持續推動「中小微企業多元振興發展計畫」，2026年將投入109億元，協助推動淨零與數位轉型，並擴展國際通路。

13項戰略產業如下：

一、半導體產業：根留台灣、布局全球、維持領先。

二、人工智慧：以「AI新十大建設」為核心，建構全民智慧生活圈。

三、矽光子、量子等關鍵技術：強化台灣供應鏈的自主性與韌性。

四、AI機器人：以台南柳營園區作為核心基地，結合沙崙「智慧機器人研究中心」與六甲「智慧機器人創新與應用研發中心」，展開各項高科技產業聯繫與研發工作。

五、軍工產業：發展軍用無人機與AI機器人，打造軍工產業的非紅供應鏈。

六、安控產業：在可信賴的基礎上接軌國際，加速產業的智慧化發展。

七、次世代通訊產業：建構衛星地面設備、6G模擬網、測試驗證平台等，加速通訊產品商用化進程。

八、關鍵礦物：透過台美簽署的《矽盛世宣言》，強化採礦、提煉、探索礦源等領域的合作。

九、生技醫療：整合自主技術與數據資源，驅動產業創新的健康數據服務，落實健康台灣願景。

十、亞洲資產管理中心：將高雄專區的經驗複製到其他縣市，提升資產管理服務。

十一、基礎公共建設及都市更新：增加民間參與國家建設的誘因，增加導入以住戶為主體的「自主都更」，全面加速台灣基礎設施的升級。

十二、文創產業：打造「百大文化基地」，強化台灣文化主體性及豐饒的文化生命力。

十三、兆元觀光產業：發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟，「財團法人台灣觀光研訓院」預計在今年7月前正式成立，未來將與產業界協力行銷台灣觀光，並形塑國家觀光品牌。

此外，卓榮泰提到，有關個人投資儲蓄方面，將強化「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」的功能及誘因，增加租稅優惠，建構一個讓更多人參與、更容易投資以及更穩定的長期投資制度，加強國人退休保障的機制。

卓榮泰也說，透過新的生育養育教育成長計畫，政府提供剛出生的新生兒10萬元的見面禮，建構0-6歲完整的托育政策，並且會進一步研議透過「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，給7-18歲的青少年人生第一桶金。