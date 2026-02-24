卓揆揭積極推動「虛擬資產服務法」立法 研議發行穩定幣

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。他提到，參酌美國「天才法案」通過，政府正積極推動「虛擬資產服務法」立法，研議發行穩定幣等虛擬資產業務。政府也持續研議推動設立主權基金，打造「國家級的投資平台」，協助國內產業布局全球。

卓榮泰表示，與美國「對等貿易協定」的談判，美國最高法院在2月20日作出判決，我政府會「關注變局」、「確保成果」、「審慎因應」；有關232條款部分，美方已說明不受影響，但將繼續完成調查，並擴大啟動301調查。

他說，接下來談判團隊會審慎評估，與美方密切聯繫，掌握日後美方其他可能的關稅法律途徑，確保我國已達成的232最惠國待遇不變，維持與其他競爭國家的相對優勢，一切以確保國家及產業最大利益為目標，並將適時向國人說明。

卓榮泰提到，在全體國人與百工百業的共同努力之下，我國去年的經濟成長率達到8.63%，出口達到6,407.5億美元，創下歷年新高，盼透過成長帶動內需產業、提升整體國力、強化國家各項基礎建設。

卓榮泰指出，我國民間資金充沛，銀行、保險與證券3行業的總資產已突破133兆元，10年成長近7成。

去年11月，「亞洲資產管理中心」的金融業資產管理規模已攀升至36.51兆元，超越原訂2年增額4兆元的目標。「兆元投資國家發展方案」引導資金投入國家建設達3,372億元，相較2024年已成長112%。

他表示，政府將推動設立主權基金，打造「國家級的投資平台」，協助國內產業布局全球，建立資本來源與財政平衡機制，確保基金具備回應全球經濟變化的韌性與彈性。

此外，參酌美國「天才法案」（GENIUS Act）通過，政府正積極推動「虛擬資產服務法」立法；研議發行穩定幣等虛擬資產業務，達到產業發展、強化監管、對標國際趨勢。

在數位轉型方面，他說，去年聚焦於智慧餐飲服務與健康照護領域，已成功導入至少551家場域；今年將擴展至智慧製造、智慧商業服務及智慧農畜牧等。國發基金也續辦第13期的「海外投資融資貸款」，總額度更由300億元倍增為600億元。

卓榮泰提到，位於竹科園區的「先進半導體研發基地」在今年2月正式動土，將會是我國首座新形態高科技半導體廠房及12吋製程試產線，協助新創團隊與中小型IC設計公司，降低驗證門檻，加速技術商品化。