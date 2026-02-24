台南市政府致力打造低碳永續城市，配合中央能源轉型政策，積極推動屋頂型太陽光電（PV）設置，為鼓勵民眾參與，透過強化誘因與補助機制，有效運用城市既有空間創造綠能收益。截至去年度底，台南屋頂型太陽光電備案容量達2,194.6MW，與前一年度相比成長10.88%，佔全市太陽光電裝置量約44%。

經發局指出，屋頂型太陽光電目前是台南再生能源成長主力，其具備不額外占用土地、兼顧建築遮陽降溫與節能減碳等多重效益。不僅增加綠電供應，也提升能源自主性與城市韌性，是推動淨零轉型的重要策略之一。

為鼓勵民眾參與，台南市府積極爭取中央「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助資源，協助市民降低設置門檻。中央釋出四千五百萬元補助經費，獎勵在臺南轄內合法建築物屋頂設置太陽光電之自然人，且建物頂層面積小於一千平方公尺以下者，每瓩（kW）獎勵三千元，單案最高獎勵卅萬元。

另有關合法建物屋頂涉及既有違章建築情形，經發局表示，目前合法建物屋頂存有違章建築者，皆須依據中央「設置屋頂太陽光電免請領雜項執照處理原則」辦理，並非開放所有違章建築物。

經發局進一步說明，案場須經工務單位確認其「設置場址」與「不影響公共安全且不妨礙違章建築處理」，取得「違章諮詢表」合格證明及專業技師簽證，始得依法申請屋頂型太陽光電。

經發局強調，原本違建屋頂並不會因為設置合法太陽光電系統就變成「就地合法」。市府將持續在安全、合法與永續原則下推動再生能源發展，讓更多市民共享綠能轉型成果。