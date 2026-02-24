卓榮泰：台電已與核三原設計廠簽MOU 對新式核能持開放態度

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。有關能源政策，他表示，多元綠能是政府推動二次能源轉型政策的首要任務；重啟核二核三方面，台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU。政府對新式核能持開放態度，確保我國能源充足且穩定供電。

關於更開放的土地政策，卓榮泰表示，政府將加速推動以住戶為主體的「都市更新」，放寬容積獎勵1.5倍的上限，除了翻轉逐項條件疊加的計算方式，同時也會進一步增加容獎，鼓勵捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅者，再加碼50%。

至於民生及產業都需要更開放的能源政策，卓榮泰指出，「多元發展綠能」是政府推動二次能源轉型政策的首要任務，未來將重點持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。

卓榮泰提到，在離岸風電的部分，於台中港建置的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心(VTS)」正式啟用，預計明年將再完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統，善用科技守護風場及航安，展現台灣推動綠能政策的決心。

他表示，《核管法》修法過後，台電針對核二、核三廠，將依法定程序，提送再運轉計畫，並啟動自主安全檢查，目前台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU，將提供台電安全檢查及未來相關技術服務。

未來如何面對新式核能如SMR、核融合等技術的發展？卓榮泰重申，在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會有共識」的前提下，政府保持開放的態度，全面接觸各式先進技術的討論，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。

此外，有關百工百業都需要更開放的勞動力方案，卓榮泰表示，外籍家庭幫傭政策在最後研議階段，減輕家庭照顧壓力，把勞動力留在職場，並且以弱勢家庭及高需求者為優先，減輕特殊家庭的負擔。

卓榮泰說明，為符合更開放的政策推動，行政團隊會積極與社會溝通達成共識，落實各項法制工作。包含修正及訂定：

1. 「都市更新建築容積獎勵辦法」

2. 「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」

3. 「外國技術人力工作資格及許可管理辦法」

4. 「產業創新條例」

5. 「歡迎台商回台投資行動方案審查作業要點」

6. 「根留台灣企業加速投資行動方案審查作業要點」

7. 「中小企業加速投資行動方案審查作業要點」

8. 「中小企業加速投資貸款要點」

9. 「再生能源憑證實施辦法」

10. 「電業法」