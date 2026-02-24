快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

卓榮泰：台電已與核三原設計廠簽MOU 對新式核能持開放態度

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
核三廠。記者劉星君／攝影
核三廠。記者劉星君／攝影

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。有關能源政策，他表示，多元綠能是政府推動二次能源轉型政策的首要任務；重啟核二核三方面，台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU。政府對新式核能持開放態度，確保我國能源充足且穩定供電。

關於更開放的土地政策，卓榮泰表示，政府將加速推動以住戶為主體的「都市更新」，放寬容積獎勵1.5倍的上限，除了翻轉逐項條件疊加的計算方式，同時也會進一步增加容獎，鼓勵捐贈社會住宅、青年宅或婚育宅者，再加碼50%。

至於民生及產業都需要更開放的能源政策，卓榮泰指出，「多元發展綠能」是政府推動二次能源轉型政策的首要任務，未來將重點持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。

卓榮泰提到，在離岸風電的部分，於台中港建置的「離岸風場航行空間船舶交通服務中心(VTS)」正式啟用，預計明年將再完成新建4座雷達站，並介接6個風場的自動辨識系統，善用科技守護風場及航安，展現台灣推動綠能政策的決心。

他表示，《核管法》修法過後，台電針對核二、核三廠，將依法定程序，提送再運轉計畫，並啟動自主安全檢查，目前台電已與核三廠的原設計廠商簽署MOU，將提供台電安全檢查及未來相關技術服務。

未來如何面對新式核能如SMR、核融合等技術的發展？卓榮泰重申，在「核安無虞」、「核廢有解」以及「社會有共識」的前提下，政府保持開放的態度，全面接觸各式先進技術的討論，讓產業及國人安心，確保能源充足且穩定供應。

此外，有關百工百業都需要更開放的勞動力方案，卓榮泰表示，外籍家庭幫傭政策在最後研議階段，減輕家庭照顧壓力，把勞動力留在職場，並且以弱勢家庭及高需求者為優先，減輕特殊家庭的負擔。

卓榮泰說明，為符合更開放的政策推動，行政團隊會積極與社會溝通達成共識，落實各項法制工作。包含修正及訂定：

1. 「都市更新建築容積獎勵辦法」

2. 「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」

3. 「外國技術人力工作資格及許可管理辦法」

4. 「產業創新條例」

5. 「歡迎台商回台投資行動方案審查作業要點」

6. 「根留台灣企業加速投資行動方案審查作業要點」

7. 「中小企業加速投資行動方案審查作業要點」

8. 「中小企業加速投資貸款要點」

9. 「再生能源憑證實施辦法」

10. 「電業法」

卓榮泰 弱勢家庭

延伸閱讀

卓榮泰：國防特別條例不宜由在野主導 未來產業發展三頭並進

立院新會期 卓榮泰喊話財劃法、總預算及軍購特別條例付委審查

影／卓榮泰：跨出和解第一步 軍購應回歸專業體系主導

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

相關新聞

卓榮泰：台電已與核三原設計廠簽MOU 對新式核能持開放態度

行政院長卓榮泰24日赴立法院進行施政報告。有關能源政策，他表示，多元綠能是政府推動二次能源轉型政策的首要任務；重啟核二核...

看好馬年房市V型反轉？建商觀望但房仲搶先拓點徵才

有別於股市強強滾，全台房市2025年明顯降溫，交易量落入低檔盤整，但價格並未出現明顯鬆動。馬年房市情勢如何？市場人士認為，不同於過去房市修正多伴隨景氣反轉，近年在AI產業帶動下，台灣經濟成長動能穩健、股市表現亮眼，房市卻呈現量縮價撐的特殊結構，今年房市有機會出現V型反轉。

臺大PM碩士在職學位班 2/24-3/9受理報名

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章目前已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月2

面臨關稅15%的不確定性 林修銘：仍看好台灣產業韌性

證交所董事長林修銘今日表示，先前的台美貿易協定所談妥的方案，最惠國待遇已涵蓋台灣75%的上市公司，雖然目前面臨美國採用貿...

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

美規車進口效應…勞資政對話 春節後啟動

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」。繼經濟部後，勞動部長洪申翰昨（11）日邀集「六大整車公司工會」座談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。