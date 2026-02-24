投資級債單周吸96億美元奪冠 關稅戰再起引波瀾

全球資金豐沛，持續反映經濟數據與企業面基本面表現。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年2月13日至2月18日止近一周，投資級債仍保持淨流入以96.3億美元居冠；其次是新興市場債淨流入21.9億美元；非投資等級債則是微幅淨流出。

針對近期市場，安聯投信表示，美國聯邦最高法院日前裁定美國總統川普不得依國際緊急經濟權力法(IEEPA)實施對等關稅。川普隨即改採其他法源，改為額外加徵10%全球性關稅，接著在一天內，又宣布提升至15%，最受近期市場注目。

在經濟數據方面，美國2025年第4季GDP年增率1.4%遠低於市場預期；12月PCE及核心PCE分別小幅升高至年增率2.9%及3.0%；美國消費表現仍具韌性、關稅判決出爐，輔以Gemini和Meta等大型科技股消息激勵股市走高。

安聯投信表示，美國30年期公債招標強勁，帶動殖利率下滑，非投資等級債及通膨連結債表現較佳；其中，投資級債券基金由上周淨流入99.3億美元，減速至淨流入96.3億美元；新興市場債基金由上周淨流入7.8億美元，力道增溫至淨流入21.9億美元；非投資等級債券基金則是由上周淨流入6.7億美元，轉為微幅淨流出0.9億美元。

展望後市，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國經濟成長動能可望優於2025年；潛在的正向驅動因素包括：OBBBA 法案所帶來的減稅、退稅與資本支出提前效應；海外資金持續流入；寬鬆貨幣政策與近期公布的資產購買計畫；消費支出維持穩健。但若失業率或通膨出現明顯上行，經濟放緩風險也將提高。

謝佳伶表示，企業盈餘增長預期將成為2026年推動股市的核心動能。除AI應用持續擴大外，生產力提升、低油價環境、企業庫藏股活動、成本控管與利率下行皆提供有利支撐。然而，營運成本上升與關稅政策仍是潛在壓力來源。

謝佳伶表示，在盈餘成長穩健、市場廣度改善、信用利差穩定及新券發行動能強勁背景下，今年可轉債仍有機會持續優於整體股票市場，初級市場發行量預計維持750–800億美元高檔水準。美國非投資等級債目前殖利率仍高於6.5%，相對股票波動度較低，仍可望貢獻穩定票息報酬。

在非投資等級債部分，謝佳玲表示，整體而言，信用基本面穩健，再融資壓力有限，企業資產負債表保持紀律，市場信用品質結構持續改善。預期新券供給穩定、利差維持低檔，違約率則可望繼續低於歷史平均。