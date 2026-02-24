因應關稅影響勞權 勞動部：盼ART繼續往前推進
美國最高法院日前裁定，總統川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對各國施加的對等關稅「不合法」，引起各國高度關注。有關關稅、台美對等貿易協議（ART）原先涉及的勞動權益事項，勞動部24日回應，相關規範有助於產業在國際供應鏈中的競爭力，希望ART繼續往前推進。
因應美國關稅最新局勢，我國業界關注，關稅的勞動權益事項，是否有變？台美對等貿易協議，原先協定生效3年要製造業與漁撈業公平招募，不可收仲介費，是否還需處理？
勞動部說明，在2月12日跟美方簽署的ART，依舊會是接下來在台美的貿易合作和協議上，很重要的基礎。現階段正在跟美方密切聯繫和溝通，確認美方在IEEPA失效後，接下來在法律授權工具上，如何做新的方案安排，我方全力確保在ART談到的相對其他國家的最佳待遇。
勞動部指出，事實上，這次ART裡面針對勞動權益的相關承諾和共識，其實也符合勞動部在強化勞工權益上的價值與方向，有助於產業在國際供應鏈中的競爭力，因此勞動部希望ART之中的內容，未來能夠繼續往前推進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。