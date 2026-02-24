因應關稅影響勞權 勞動部：盼ART繼續往前推進

美國最高法院日前裁定，總統川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對各國施加的對等關稅「不合法」，引起各國高度關注。有關關稅、台美對等貿易協議（ART）原先涉及的勞動權益事項，勞動部24日回應，相關規範有助於產業在國際供應鏈中的競爭力，希望ART繼續往前推進。

因應美國關稅最新局勢，我國業界關注，關稅的勞動權益事項，是否有變？台美對等貿易協議，原先協定生效3年要製造業與漁撈業公平招募，不可收仲介費，是否還需處理？

勞動部說明，在2月12日跟美方簽署的ART，依舊會是接下來在台美的貿易合作和協議上，很重要的基礎。現階段正在跟美方密切聯繫和溝通，確認美方在IEEPA失效後，接下來在法律授權工具上，如何做新的方案安排，我方全力確保在ART談到的相對其他國家的最佳待遇。

勞動部指出，事實上，這次ART裡面針對勞動權益的相關承諾和共識，其實也符合勞動部在強化勞工權益上的價值與方向，有助於產業在國際供應鏈中的競爭力，因此勞動部希望ART之中的內容，未來能夠繼續往前推進。