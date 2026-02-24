永冠公司債償還未如期遭變更交易 股價跳空鎖跌停

快訊

中央社／ 台北24日電

鑄件大廠永冠-KY因短期營運資金緊縮，無法如期償還債權人要求贖回第4次無擔保轉換公司債，證交所宣布今天起永冠-KY上市股票列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。永冠-KY今天開盤跳空鎖住跌停15.25元，委賣量超過8000張。

永冠-KY於23日召開重大訊息說明會指出，第4次無擔保轉換公司債債券持有人行使賣回權，集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，將依相關規定，積極與相關轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠-KY表示，先前已展開3大應對措施，首先，2022年開始從中國大陸子公司將盈餘分配匯回公司，支應營運所需，截至目前共計分配約人民幣10.67億元。

永冠-KY指出，其次，從2024年第3季起，由財務部門與往來銀行討論第4次無擔保轉換公司債還款問題；2025年第3季起與經濟部產業發展署、中小及新創企業署等單位溝通公司資金短缺問題。

此外，永冠-KY也同步接洽外部投資人並探討融資方案，不過永冠-KY指出，因作業時間受限，投資方未能及時完成盡職調查（Due Diligence）與審查程序，目前尚未取得融資核可。

為保障所有利害關係人最大權益，永冠-KY表示，集團除將持續與銀行及政府相關單位密切溝通、確保過渡期間營運資金無虞，也將積極執行活化閒置資產、優化接單模式與全球布局、落實精實管理等3大營運策略，以提升整體償債能力。

永冠-KY說明，根據2025年第3季財報，集團總資產超過新台幣260億元，總負債未達新台幣180億元，按照2025年底公司自結財務資訊，總資產仍遠高於總負債，目前各廠區業務與生產維持正常。

永冠-KY 公司債

相關新聞

看好馬年房市V型反轉？建商觀望但房仲搶先拓點徵才

有別於股市強強滾，全台房市2025年明顯降溫，交易量落入低檔盤整，但價格並未出現明顯鬆動。馬年房市情勢如何？市場人士認為，不同於過去房市修正多伴隨景氣反轉，近年在AI產業帶動下，台灣經濟成長動能穩健、股市表現亮眼，房市卻呈現量縮價撐的特殊結構，今年房市有機會出現V型反轉。

臺大PM碩士在職學位班 2/24-3/9受理報名

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章目前已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月2

面臨關稅15%的不確定性 林修銘：仍看好台灣產業韌性

證交所董事長林修銘今日表示，先前的台美貿易協定所談妥的方案，最惠國待遇已涵蓋台灣75%的上市公司，雖然目前面臨美國採用貿...

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法...

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

美規車進口效應…勞資政對話 春節後啟動

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」。繼經濟部後，勞動部長洪申翰昨（11）日邀集「六大整車公司工會」座談...

