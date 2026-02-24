永冠公司債償還未如期遭變更交易 股價跳空鎖跌停

鑄件大廠永冠-KY因短期營運資金緊縮，無法如期償還債權人要求贖回第4次無擔保轉換公司債，證交所宣布今天起永冠-KY上市股票列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。永冠-KY今天開盤跳空鎖住跌停15.25元，委賣量超過8000張。

永冠-KY於23日召開重大訊息說明會指出，第4次無擔保轉換公司債債券持有人行使賣回權，集團受短期資金調度挑戰影響，未能如期按進度償付，為保障投資人權益，將依相關規定，積極與相關轉換公司債持有人展開債務協商。

永冠-KY表示，先前已展開3大應對措施，首先，2022年開始從中國大陸子公司將盈餘分配匯回公司，支應營運所需，截至目前共計分配約人民幣10.67億元。

永冠-KY指出，其次，從2024年第3季起，由財務部門與往來銀行討論第4次無擔保轉換公司債還款問題；2025年第3季起與經濟部產業發展署、中小及新創企業署等單位溝通公司資金短缺問題。

此外，永冠-KY也同步接洽外部投資人並探討融資方案，不過永冠-KY指出，因作業時間受限，投資方未能及時完成盡職調查（Due Diligence）與審查程序，目前尚未取得融資核可。

為保障所有利害關係人最大權益，永冠-KY表示，集團除將持續與銀行及政府相關單位密切溝通、確保過渡期間營運資金無虞，也將積極執行活化閒置資產、優化接單模式與全球布局、落實精實管理等3大營運策略，以提升整體償債能力。

永冠-KY說明，根據2025年第3季財報，集團總資產超過新台幣260億元，總負債未達新台幣180億元，按照2025年底公司自結財務資訊，總資產仍遠高於總負債，目前各廠區業務與生產維持正常。