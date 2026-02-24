台越2025貿易總額增4成 產業鏈互補合作潛力大

越南為去年全球經濟成長最快國家之一，台越貿易關係緊密，去年貿易總額成長4成。駐越南代表劉世忠向中央社表示，近年越南致力科技轉型，台灣也協助培育人才；隨著台越供應鏈互補性日增，雙邊合作潛力無窮。

據越南台商總會報告，去年越南國內生產毛額（GDP）較2024年成長8.02%，幅度居東南亞國家協會（ASEAN）之首，為全球經濟成長最快國家之一。越共總書記蘇林（Tô Lâm）在1月落幕的全國代表大會上也說，要達成未來幾年越南雙位數經濟成長，前景看好。

駐越南代表處指出，在全球企業把目光轉向越南之際，台商早已插旗30多年，是越南第4大外商，為越南發展的重要力量。

●2025台越雙邊貿易增幅4成 出口類別反映結構轉型

駐越南代表劉世忠到任屆滿一年，他接受中央社專訪指出，台越2025年雙邊貿易額達396億8450萬美元（約新台幣1兆2440億元），2024年則是282億9500萬美元，增幅近4成，成長顯著。

台灣對越南出口成長尤其明顯，近7成是電腦等資通訊產業或機械類零組件，相對於過去越南從台灣進口大多是傳統製造業原物料，不僅反映越南結構轉變，也和台灣大型電子公司近年陸續從中國遷移產能，選擇到北越投資設廠有關。劉世忠預期，今年趨勢將持續。

劉世忠指出，2025年越南從台灣進口總額逾330億美元；對台灣出口則逾66億美元，都較2024年有所增長。

換言之，越南對台灣貿易逆差逾263億美元，且逆差額較2024年攀升54%。台灣是越南第3大逆差來源，僅次於中國和韓國。從貿易密度與結構來看，台越產業供應鏈互補性日增。

●越南遭內外重大波動 台商看見潛力加碼深耕

2025年對越南極具象徵意義，經濟環境受內外部巨大波動。外部是美國總統川普2.0啟動貿易關稅戰，讓產業受到不確定性衝擊。越美目前框架是對等關稅20%，與其他東協國家不相上下，唯一不同的是針對中國產品「洗產地」疑慮的40%「轉運關稅」，但談判仍未完成。

內部影響則來自中央推動的全國精簡革命，大規模合併省分與行政層級、裁撤部會與公務員等。這顯示越南政府希望透過組織改造進而增加行政效率的企圖，但確實造成外國投資者很長時間的陣痛期。

劉世忠表示，代表處聆聽台商遭遇問題，透過官方管道與越南討論、尋求解方，也得到積極回應。

他指出，儘管波動，越南擁有地利之便、人口紅利，且政經相對穩定、聚焦轉型，因此內外衝擊並未動搖台商。台商反而積極尋找因應之道，甚至加碼投資，顯示對越南潛力的信心。

●越南致力產業升級 雙邊強化供應鏈互補夥伴關係

劉世忠分析，早期越南是台灣的代工基地，現在越南努力產業升級，台灣在全球科技前緣地位也越發重要，「台越經貿關係要跳脫代工，邁向更好的供應鏈互補夥伴關係」。近年陸續在北越設廠的台灣科技大廠「電子六哥」，便是越南產業結構轉型的證明。

劉世忠指出，台廠將繼續深耕越南，且都正積極尋找當地夥伴，希望在地生產零件，不必再從他國進口，避開轉運課稅，「這創造了台商與越南深化的契機，透過代表處從中協助溝通，盼和越南政府合作，這也能讓在地公司加入台灣企業在越南的供應鏈」。

越南科技轉型中，誓言發展半導體等產業。越南在半導體全球產業鏈位於中下游，主攻先進封測，台灣的先進晶片製程則為中上游。劉世忠告訴記者，越方盼吸引台灣半導體相關大廠前來投資，但在人才培養、基礎建設及優惠措施上，還有更進一步完善的空間。

他指出，「台灣很樂意協助越南培養未來國家發展的中堅分子」。代表處積極促成、教育部大力協助，大專院校與科技公司招收越南學子，提供獎學金與實習機會。

劉世忠說，截至今年，越南在台生累積人數已有4萬6000人，穩居外籍生之冠，「可見台灣學習環境對越南學子的吸引力」。

●台灣協助越南培育人才 雙邊產業合作潛力無窮

談及未來展望，劉世忠強調，「雙邊經貿合作潛能無限」。除電子科技業外，永續能源、人工智慧（AI）農業、食品加工等，都是可能方向。他透露，許多台灣綠能公司也向代表處了解越南環境，躍躍欲試。

台美關稅談判近日達成台灣對等關稅15%及232條款關稅最優惠待遇，越南台商給予高度肯定。尤其美越貿易談判持續中，越南政府與外商都在觀察台灣如何運用自身優勢，以「台灣模式」與川普政府達成互利互惠的關稅協定。

為突破「中等收入陷阱」，越南須打造出吸引高科技企業進駐投資的環境。劉世忠說：「台灣願意協助越南培訓人才，同時強化兩方人民的交流，打造互利互惠且能永續成長的關係。」