地緣政治推動台法經貿結構轉變 科技領域走俏

台灣與法國之間的經貿交流向來密切，近年在地緣政治局勢變化下，法國重視經濟安全和戰略產業發展，雙邊貿易除了規模擴大之外，也明顯更著重科技領域。

根據2018年經濟部國際貿易局（現為國際貿易署）統計，台法當時雙邊貿易總額約53.7億美元（約新台幣1682億元），法國是台灣在歐洲第4大貿易夥伴、全球第20大貿易夥伴。

歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，2023年之後，台法雙邊貿易額每年都超過60億美元，2025年達63.8億美元，法國成為台灣在歐洲第3大貿易夥伴，全球第18大貿易夥伴。

駐法代表郝培芝接受中央社訪問指出，台法之間不只貿易總額提升，趨勢也與以往不同，「這不是單純的疫後反彈，而是結構性轉變」。

她解釋，疫情期間，各國意識到供應鏈「斷鏈」風險，於是致力強化韌性和產業自主性，以免過度依賴單一經濟體；加上俄烏戰爭和美中經貿衝突帶來的挑戰，促使各國將戰略安全、去風險化納入考量，在此背景下，台法之間也出現產業布局戰略調整。

郝培芝說，台法在貿易結構上有互補性，台灣強項是半導體、電子、資通訊技術、精密機械製造等，法國優勢則在航太、國防、醫療、綠色能源等；疫情過後，雙邊政府與企業更重視與可信賴的戰略夥伴建立合作關係，展開許多新計畫。

郝培芝以能源領域為例指出，台灣的輝能科技本月剛在法國北部城市敦克爾克（Dunkerque）舉行超級工廠動土儀式，將生產固態電池；鴻海公司也將與法國企業泰雷斯（Thales）、Radiall合作設立先進封裝廠。

在無人機領域，法商I-SEE與台灣隴華電子簽署合作意向書，Parrot也看中台灣的民主供應鏈優勢，與雷虎科技合作。

郝培芝說，這些例子顯示，台法雙方隨著國際情勢轉變重新調整布局，加入民主及經濟安全考量。

她表示，疫情過後，台法之間強化產業合作與科技交流，包括半導體、航太、衛星、無人機，以及人工智慧（AI）等深度科技（deeptech）產業，透過中長期布局，促使法國企業與市場對台灣提供的產品與服務更具黏著度，也讓台灣企業更深入法國與歐洲產業價值鏈。

郝培芝指出，法國經濟政策環環相扣，一是推出「法國2030」（France 2030）計畫，要把戰略產業留在本土；二是「再工業化」，要復興製造業；三是能源轉型，以新能源為導向；四是致力發展成AI大國。

駐法代表處經濟組組長吳嘯吟表示，法方這4大方向「剛好都可與台灣互補，所以台灣和法國近幾年來的經濟交流真的是滿密切」，他每週都忙著安排訪團。

他提到，法國的量子技術很強，台法在此一領域已有合作；另一個領域是矽光子，這在下一代半導體及光電應用方面是很重要的技術，台灣也與法國新創公司展開合作案。

台灣創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC）與美國應用材料公司（Applied Materials Inc.）創投部門應材創投（Applied Ventures）的AVITIC基金，早就看好法商SCINTIL Photonics，這正是一家開發矽光子技術的公司。

ITIC總經理余宛如近期在法國參加全球知名創新論壇High Level Forum（HLF）。她接受電話訪問表示，「法國一直都是台灣的隱形盟友」，在高科技方面，是與台灣合作最多的歐洲國家。

余宛如說，當前歐洲瀰漫一股不應依賴美中、必須自立自強的氣氛，但始終要與其他國家合作，「所以我覺得台灣一定有它的位置。我們的策略就是希望在這個時刻，把台灣帶到新的市場和供應鏈」。

郝培芝強調，預期未來台法經貿合作仍以高科技為主要成長動能，包括太空與低軌衛星，和以半導體為核心的深度科技領域。

另外還有無人機，因為歐洲面臨無人機騷擾，對相關產品需求提升，各國紛紛提高國防支出，而台灣在資通訊技術、研發和製造上都有優勢，於無人機相關供應鏈市場發展極具潛力。

吳嘯吟指出，經濟部特別推出「百億拓銷方案」，提供資源涵蓋參展補助加碼、在重點市場打造「旗艦台灣館」、補助業者邀請外國買主赴台看廠等，可協助企業提升能見度、爭取更多訂單。