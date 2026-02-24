台義貿易恢復疫情前水準 台對義赤字擴大但產業互補

駐義大利代表蔡允中表示，2025年義大利是台灣第21大貿易夥伴（在歐洲聯盟的第4大貿易夥伴），雙邊貿易額達60.8億美元（約新台幣1906億元），已恢復COVID-19疫情前水準；台灣對義貿易赤字擴大，2025年達20.8億美元，但雙方產業結構具互補性。

在台義投資層面，2025年台灣赴義投資金額約7512萬美元，主要集中金屬製造業，累計投資達16.8億美元。2025年義大利對台投資約1528萬美元，主要為金融保險業，累計投資約1.7億美元。

蔡允中接受中央社訪問表示，疫情衝擊台義雙邊貿易，2023、2024年貿易量都稍微減少，但2025年的好現象是已回到疫情前趨勢，預期將可逐年成長。

不過，蔡允中坦言，近年義大利對台出口逐年增加，特別在2025年增幅滿大，台灣對義大利出口則微幅衰退，使台灣對義赤字在去年達到近21億美元。

「當然各國對外貿易要盡量追求雙邊平衡，但有些貿易赤字反映的是產業整合。」蔡允中解釋，「從貿易結構來看，台義算互補性較高、各取所需，整體來說赤字並不是太大的貿易障礙或問題」。

資料顯示，台灣主要從義大利進口醫藥製劑、半導體設備、皮包鞋類，小客車等；台灣出口義大利主要是機器設備、鋼鐵產品、零組件等。

談到2026年展望，蔡允中認為，在全球貿易結構轉變下，台歐貿易將逐漸成長，雖難以像台美貿易這麼熱絡，但台義經貿應可延續去年趨勢持續成長。

在投資部分，蔡允中表示，台灣近2年在義投資增加很多，總投資近17億美元，但台灣在義投資多採併購或合資（joint venture），並非帶資金到義國市場從設廠生產開始，與台商在東南亞投資型態不同。

蔡允中解釋，台灣在義國這種投資型態，較無法透過投資帶動台灣產品出口義大利；因為產業鏈都是「在地化」，只是併購原來的義國企業。

蔡允中認為，義國市場是台灣企業可考慮到歐洲投資的重要參考點，因為義大利是歐盟與七大工業國集團（G7）成員，產業體質與製造能力佳，還可透過義大利進軍整個歐洲市場。

談到義國政府對台灣經貿的期待，蔡允中表示，除了希望吸引更多台灣投資，義大利也了解台灣高科技實力，希望更多借助台灣半導體、人工智慧（AI）優勢，帶動義國相關產業發展。

為搭建合作平台，蔡允中表示，台義應盡快恢復舉行經貿諮商會議，以洽談雙邊重要合作方向，「政府之間先把方向確立，企業才能跟進」。義大利廠商對台進出口的技術困難、法規限制，都可放在這個平台討論。

對於義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）1月訪問日韓，蔡允中認為對台灣是「正面效應」，因為梅洛尼訪日聚焦區域安全議題，訪韓鎖定科技產業合作，台灣在這2個議題都是重中之重，「所以義國總理雖未去台灣訪問，她這趟亞洲行已把台灣議題凸顯出來了」。

蔡允中表示，台灣與日韓具策略夥伴關係，義大利強化日韓關係，對台灣是有利發展。畢竟在科技產業方面，台灣有足夠競爭力、無須害怕；在安全議題上，台灣也有絕對的重要性。