賴總統：關稅談判結果對台有利 政院今說明後續行動

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（23）日邀集五院茶敘，據轉述，總統會中強調現行台美關稅談判結果對台灣有利，目前日韓與其他國家並沒有選擇重新談判，他向國會喊話，希望政院將協定文本送立院後能儘速審查通過，讓企業能儘快做生意。

行政院長卓榮泰表示，政府已立即展開與美方接觸，進一步了解相關資訊，很快會對外說明後續程序與行動方向。據悉，政院今日將由副院長鄭麗君率領相關部會對外說明，卓揆今日赴立法院施政報告及備詢時，預計也將聚焦關稅議題。

賴總統昨日邀請五院院長新春茶敘，全程閉門進行，據了解，會中觸及總預算、關稅、財劃法、國情報告、軍購特別條例等多元議題，又以關稅最受關注。

賴清德會中強調，當前日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼立法院後續能儘速審查通過協定文本，讓一切儘快定案後，企業好做生意。外界解讀，面對部分在野黨喊話重談協定，賴總統此番表態，意味政府將朝維持現有協定方向與美方確認。

卓榮泰會中亦表示，台美對等貿易協定（ART）相關資料正持續彙整；立法院長韓國瑜詢及3月2日赴立院報告的可能性，現場也表示願意協調。

卓榮泰昨日出席行政院新春團拜，針對關稅新局，他透露，政院已於21日召開長達七小時會議，全面掌握新情勢，政府已與美方接觸，了解關稅法律途徑，很快會向國人說明，經跨部會研商，現階段結論是力爭美方關稅變動不影響台美已簽署的投資備忘錄（MOU）與232最惠國待遇，並將儘速與美方確認後續程序。

據悉，昨日跨部會盤點主要聚焦三重點。首先，向美方確認台美先前簽署的ART受影響情形，是否因為美方關稅變數而需要微調，但原則上希望保持架構，保留住得來不易的優惠待遇。

其次，新關稅政策對台灣傳統產業帶來競爭壓力，如何支持產業亦是關注焦點，必須向業界充分說明。據悉，行政院先前所提強化韌性特別預算總額達930億元，其中預留200億元，留作因應關稅談判發展的機動支應空間，將可適時機調整。

第三，美方301條款亦為潛在風險。考量台美之間存在龐大貿易順差，政府也將審慎應對301條款調查，及沙盤推演可能風險。