履歷全給AI寫…恐翻車！請AI幫忙優化、當面試陪練 才是正道
ＡＩ發展成主流後，人力銀行觀察，ＡＩ技能已是基本配備而非加分，但ＡＩ運用今年會先在大型企業及科技業全面展開，中小企業因為資源有限，需要時間轉型輔導，明、後年才能跟進。對於很多上班族轉職找工作時利用ＡＩ協助撰寫履歷，就業專家建議，用ＡＩ優化履歷沒問題，但一定要客製化履歷，展現原創性，尤其不要一份履歷投到底，弄巧成拙。
一○四人力銀行人才永續長鍾文雄表示，去年台灣企業在生成式工具要求及數量還沒那麼快，比較著重在認證與證照，近期迅速竄起的ＡＩ生成式工具如ChatGPT、Claude、Google Gemini和Perplexity等，都未排到企業要求技能的前十名，但今年ＡＩ被確認是未來世界主流，這些一定會進入前十名；但因資源差異大，今年會以大型企業及科技業推進最全面，至於中小企業，政府也已投入各種資源協助輔導轉型。
隨著ＡＩ工具普遍化，上班族運用ＡＩ製作履歷成常態，但如何善用才會加分？鍾文雄說，利用ＡＩ製作履歷不是問題，重要的是要保留個人風格與溫度。就像教授認識每個學生程度，學生用ＡＩ寫論文，教授一看就知道，企業也知道職場現況，建議求職者是利用ＡＩ優化履歷，而非全部交給ＡＩ，最重要是要客製化，保留原創性，例如加一些個人打工故事等，藉履歷自傳打造有溫度的風格；千萬不要一份履歷投到底，一定要客製化。
一一一一人力銀行發言人莊雨潔則說，上班族用ＡＩ製作履歷要力行七三原則，七成自己寫實務獨特經驗，另外三成文字，文字優化或圖可以交給ＡＩ，但不能全是「ＡＩ體」，一定要潤飾。應徵不同產業，千萬不要用同一套履歷介紹，避免出現嚴重違和感。
就業專家一致建議，ＡＩ對應徵工作最好的幫助在於當「面試陪練員」，請ＡＩ模擬面試題目，或當評審給建議。
