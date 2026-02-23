快訊

年後轉職潮！AI技能成求職標配 急跳槽…小心風險

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
專家都建議，求職者應該將AI當作編輯或思路顧問，而不是代筆者。路透 路透通訊社
專家都建議，求職者應該將AI當作編輯或思路顧問，而不是代筆者。路透 路透通訊社

春節過後進入轉職潮高峰，今年是ＡＩ大爆發後第一年轉職潮，加上缺工，上班族對換工作幫自己加薪充滿期待。人力銀行觀察，今年工作機會的確增加，因為ＡＩ爆發性成長，使得ＡＩ生成式工具使用技能成為今年最重要的轉職技能，鼓勵求職者要強化ＡＩ運用能力。但專家也說，「看到缺工就跳槽」會有風險，服務業缺工是因為人力密集，白領缺口則是企業找不到合適人才，並非找不到人力。

一○四人力銀行統計，今年就業市場就呈現「事求人」現象，一○四人力銀行目前線上提供一一二點五萬個工作機會，比去年同期增加百分之三，平均每位求職者可分到二點六個工作。

一○四人力銀行資深副總暨人才永續長鍾文雄觀察，最近一年台灣或全球就業市場、股市都集中在半導體及ＡＩ話題，預估今年就業市場比較火熱的產業還是ＡＩ、半導體、電子資訊及綠能，另外就是與產業發展高度相關的金融業也會很好。

求職端也是一樣。受到ＡＩ帶動經濟，以及近幾年延續的缺工潮，上班族對年後轉職更是高度期待。yes123求職網一月底調查顯示，高達九成六上班族在馬年「會想換工作」，比率略高於去年的百分之九十五、前年的百分之九十四點七，續創十七年以來新高。付諸行動比率也高於往年，百分之七十六點二已經投履歷找工作。

鍾文雄說，今年企業對員工使用ＡＩ生成式工具要求也更強，「這個趨勢去年就開始，但今年會是更全面性」，因為從一○四求才端發現，幾乎各種職務都附帶要求ＡＩ基本技能，相關ＡＩ職缺超乎想像，因此今年求職者一定要強化使用ＡＩ工具能力。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔也說，缺工大環境讓很多勞工以為有利就業，但若因為缺工就跳槽，會有風險。例如目前服務業較缺工行業為餐廳旅宿、醫療照護，這些都是結構性缺工，人才流動比較快，原因是勞動條件薪資未提升，此時即使在不同企業間轉換，未必有助薪資條件上升；如果要在這些行業流動，不能只靠增加年資，而是透過技能及專業工作經驗幫自己跳級及加薪。

至於白領或具專業技術轉職，其人力缺口不是企業找不到人，而是認為不適用，所以職缺一直開，未必是新增工作，若專業技能不足卻想跳槽，很可能離職不一定順利找到工作。

鍾文雄建議，有轉職念頭的上班族可先自我檢視以下重點，包括釐清轉職動機，而非僅憑情緒離職；保持市場敏感度；至少預備三至六個月生活費；更新技能，尤其將ＡＩ工具導入工作流程。

