股匯雙漲！紅包行情 無懼川普關稅變局

聯合報／ 記者朱漢崙任珮云／台北報導
台股馬年昨開紅盤，在紅包行情帶動下，大盤盤中、收盤指數都創新高，成交金額也創史上次高。統一證券舉行新春團拜，並請來財神爺跳加官祈求開市大吉。記者許正宏／攝影
台股馬年新春開紅盤，紅包行情力抗川普關稅變局與美伊地緣政治風險，締造盤中、收盤指數新高及成交量史上第二等三紀錄。展望後市，法人認為若價量續揚，指數、成交量可望再創高。

台股昨在休市十一天後交易，在台積電、台達電等大型半導體和ＡＩ權值股帶動下，盤中一度大漲六○六點，指數攀升至三萬四二一二點，首破三萬四千點。隨後因美期電子盤走跌、川普關稅變局引發市場疑慮等因素下，壓抑台股走勢，終場指數上漲一六七點，收三萬三七七三點，市值來到一一○點○八兆元，改寫台股盤中、收盤紀錄。

證交所統計，昨天成交金額九四九九點九二億元，緊追一月廿九日締造的九五九六點五二億元的史上最大量。

台幣匯價昨也走升。新台幣兌美元匯率盤中最高升抵卅一點四一七元，升值一點○一角，終場收在卅一點四六二元，升值五點六分。匯銀人士指出，外資在台股僅買超八十三億元，但實際匯入力道顯著，估計單日淨匯入金額約達十二億美元，成為推升匯價的主要動能。短期來看，新台幣匯價預估將在卅一點三五至卅一點五五元區間震盪整理。

儘管台股尾盤漲幅收斂，但法人仍看好台股的多頭格局未變。台新投顧副董事長李鎮宇認為，昨開紅盤上漲一六七點，顯示市場消化利空能力強，多頭格局未受破壞，而且盤中指數再創新高，顯示上方空間仍然繼續開啟。他說，昨成交量放大到九千多億元，顯示市場的熱度很高換手積極，成為支撐股價上新的動力。

台新投顧分析，儘管川普宣布對輸美產品加徵百分之十五關稅，對於擁有核心競爭力的半導體龍頭產業而言，影響相對有限，加上ＡＩ族群穩坐市場主流，生成式ＡＩ需求持續擴張，相關科技股仍是帶領台股上攻的火車頭。

至於晶圓代工龍頭台積電股價昨一度攀升至一九三五元新天價，不過之後獲利了結賣壓出籠，股價由漲轉跌，以下跌十五元、一千九百元作收。不過，台積電昨天盤後爆出鉅額交易，共成交五四六八點八張、成交金額一○四點五六億，每股均價一九一一點九八元，創今年以來最大的單日鉅額交易，超越今年一月五日的五三九二張、九十點二五億元的盤後鉅額成交紀錄。

法人建議，本周除參考台積電ＡＤＲ動向，也要關注廿五日輝達法說會的最新財報、三月二日世界行動通訊大會。

