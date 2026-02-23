快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

政策與地緣風險雙殺！比特幣、貴金屬 走勢兩樣情

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

美國總統川普對等關稅遭美國最高法院裁定違法，川普隨即祭出新招反制，導致與各國簽署的貿易協定不確定性提高，黃金白銀的價格與比特幣走勢迥異，金銀大漲、比特幣一度摜破六萬五千美元大關。專家解讀，當地緣政治風險增加、政策不明之際，資金會從比特幣流出，轉向貴金屬，使得比特幣與金銀價格出現兩樣情。

川普廿一日宣布對輸美進口商品加徵百分之十五的關稅，國際金價昨天盤中一度大漲百分之一點三五，最高來到每盎司五一七六美元，來到三周多以來高點，主因關稅新變數吸引避險資金流入金市。

另外，白銀價格也隨黃金上漲、且漲幅更大，漲幅百分之三點一，來到每盎司八十七點二美元價位，對比二月中旬最低的七十五美元，已回漲百分之十六，但仍低於前波高點一二○美元。

另一方面，比特幣昨天一度重挫百分之四點八至接近六萬四千三百美元，為二月六日以來新低，但隨後跌幅收斂，徘徊在六萬五千美元以上。以太幣跌幅更深，一度重挫百分之五點二。據CoinGecko，單單過去廿四小時，幣圈市值就減少了一千億美元。

分析師說，六萬五千美元是比特幣關鍵支撐，一旦確定摜破，六萬美元將成下一個關卡。

對於金價展望，台灣銀行昨天發布最新金價報告指出，雖然還不會看到一月廿九日的每盎司五六二六元歷史高點，但本周有機會來到五四五○美元價位，若金價若回檔，在四八四○美元價位仍可看到支撐。

台銀認為，市場將持續消化聯準會延遲降息所帶來的上檔壓力，但須密切留意美方給伊朗的協議期限將至，加上川普宣布加徵百分之十五的關稅，令全球經貿不確定性升溫，預期本周金價將在技術面突破各天期均線與國際貿易變數多之下，呈現震盪盤堅且下檔有撐的格局。

台銀分析，市場原本預期聯準會在五月新主席上任前利率將按兵不動，高利率環境延續一度使金價面臨逢高調節賣壓，但受惠於政策與地緣雙重避險需求發酵，金價再度走揚。

其中在政策面上，川普最新宣布的關稅政策促使資金轉向黃金以對沖二次通膨風險；地緣政治方面，美伊雙方談判陷入僵局且各自堅守立場，進一步推升市場的地緣政治溢價。

