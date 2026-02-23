景順：美國關稅難大幅鬆動 看好非美股票、小型股、美國景氣循環類股

川普關稅遭美國最高法院推翻，景順首席全球市場策略師雷維特（Brian Levitt）認為，美國整體關稅水準短期內仍難大幅下滑，因為其他法規仍賦予總統廣泛關稅權限。由於市場早已普遍預期裁決結果，市場反應也可能將快速淡化。

雷維特指出，由於仍有多項法律途徑可維持現行關稅，即使法源可能轉換，美國關稅水準看似仍將維持高檔，但全球經濟與金融市場近年已展現對美國長期高關稅環境的承受力。

雷維特表示，全球財政與貨幣政策持續寬鬆、AI帶動大規模投資推升生產力及推動經濟成長，加上家庭與企業槓桿水準不高，均為市場前景帶來支撐，對2026年的整體展望維持樂觀。

雷維特指出，雖然整體市場前景仍具吸引力，但未來波動可能升高，因為市場需消化一連串後續事件。最高法院裁決後的環境與裁決前相比，並無本質上的重大差異。目前的投資環境仍有利於風險資產，偏好評價具吸引力的非美股票、小型股及美國循環類股。