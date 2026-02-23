促土方處理費透明化 國土署將公告各區域平均價格

快訊

中央社／ 台北23日電

針對媒體報導「雙北土方處理費暴漲」，內政部國土署說明，已請地方政府查察，也將在網站公告區域平均區間價格。在台北港收受土方，每立方公尺預計需新台幣1050元，北北桃市府已公告申請規定，將有效平抑平均收受價格。

針對媒體報導「雙北土方處理費暴漲」，內政部國土管理署今天透過新聞稿指出，為平抑土方處理費用，行政院除加速擴充土方收容量能外，已協調台北港放寬營建剩餘土石方收容條件及順序，以公共工程、合法土資場分類後土石方、具公益性民間工程，以及出土量達3萬立方公尺的民間工程可進入台北港收容，每立方公尺預計所需費用（不計入運費）共1050元。

國土署解釋，2月11日已召開中央與地方研商會議，目前台北市、新北市及桃園市政府已於2月12日前分別公告相關申請規定，將有效平抑土方平均收受價格。

國土署提到，此外，已協請地方政府調查轄內土資場收受各類土質牌價，於2月完成調查後，將在國土署營建剩餘土石方資訊服務中心網站（https://www.soilmove.tw），公告區域平均區間價格，供外界查詢，讓土方處理費用更加透明化。

國土署表示，針對雙北土資場土方收受價格異常問題，已請地方政府持續觀察並積極主動查察，如發現土資場業者有不當哄抬價格或聯合壟斷行為，將協請公平交易委員會調查，以維護市場正常運作秩序及公共利益。

