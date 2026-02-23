300坪以上建築強制設置太陽光電 今年8月上路

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
行政院23日正式公告，確認修正後之《再生能源發展條例》第12條之1條文，將自今年8月1日起正式施行。聯合報系資料照

建築物屋頂發電將成為標配。行政院23日正式公告，確認修正後之《再生能源發展條例》第12條之1條文，將自今年8月1日起正式施行。未來凡是建築面積達1,000平方公尺（約300坪）以上的新建、增改建建物，除特殊排除對象外，強制要求每20平方公尺（約6坪）需設置1瓩（kW）的太陽光電

立法院早在2023年6月三讀通過《再生能源發展條例》修正案，授權內政部訂定相關子法。歷經兩年多跨部會研商與預告，行政院於2026年2月13日公告核定施行日期，宣告國內建築正式邁入「強制光電時代」。強制設置對象包含新建建物建築面積達1,000平方公尺以上者；若為增建、改建，其增加的建築面積或變更屋頂面積達1,000平方公尺以上時，同樣納入規範。計算基準為每20平方公尺應設置1瓩，以此推算，符合標準的建築物至少須設置50瓩的光電設備。

考量建築用途與日照條件差異，法條中明列四大類排除適用對象。首先是建築技術規則規定的E類建築（如宗教、殯葬設施）及I類建築（製造或儲存危險物品設施）；以及受光條件不佳，或經由個案認定的特殊用途建築。

針對受光條件不足的認定，政府採取因地制宜的標準。業者須經專業機構出具發電量模擬評定報告書，若每瓩全年發電量低於門檻則可免設。其中，基隆、雙北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭及花蓮門檻為543度；台東為579度；其餘縣市則為625度。

