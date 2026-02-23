突破80%稀土壟斷噩夢！工研院攜傳恆綠能、聯昌開發IE5無稀土馬達

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

全球80%稀土產能遭高度壟斷，迫使各國重構能源安全防線。在此關鍵時刻，工研院鏈結傳恆綠能與東元（1504）集團子公司聯昌（2431）電子，研發具備全球競爭力的「高效電子換向（EC）風扇」，透過自主研發的「零稀土IE5永磁達」並結盟MIT供應鏈「高效率無電解電容驅控器」等技術，成功打破長期依賴進口稀土的技術枷鎖。這項成果已落實商品化以及本土供應鏈建構，在擺脫資源束縛的同時，也強化了MIT節能產業在全球供應鏈中的技術主權。

該項技術核心之一在於創新的磁路設計，透過磁阻平滑化與氣隙磁通密度弦波化等高階技術，讓永磁馬達在完全不採用稀土的前提下，仍能達成國際頂級的IE5能效標準。

此外，工研院的無稀土永磁馬達與驅控平台更協助聯昌電子完成「無電解電容馬達驅控器」之技術驗證，此技術突破傳統驅控器中電解電容壽命僅有理想值3至10％的物理限制，改用長壽薄膜電容搭配智慧補償演算法來處理電流波動，使驅控器效率達到95%，且驅控器壽命能與馬達本體同步。目前該技術已正式商品化，功率涵蓋3至4.5kW，有效填補了國內在中高功率高效馬達自主供應上的缺口。

從產業競爭力來看，這套MIT供應鏈的成形具備高度戰略價值。IEK報告指出，全球高效馬達市場預計在2029年達到404.9億美元，其中IE5等級更以9.1%的年複合成長率領跑全球。若普及到全國半導體廠、資料中心與工商用空調系統，能提升設備能效25%至60%，省下的電相當就像在用電端蓋了一座「隱形電廠」。未來工研院也將持續攜手廠商傅恆綠能並結盟聯昌電子，進一步拓展國際通路優勢，將這套整合零稀土技術與智慧驅控的臺灣方案推向全球，讓「臺灣製、高效率、低碳化」成為國際品牌的新標籤。

IE 工研院 綠能 半導體

