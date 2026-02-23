南市家戶屋頂設置太陽光電受理申請 最高補助30萬元

台南市115年「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」即日起開放受理，單案最高補助30萬元，經發局逾請民眾把握時間申請。

經發局今在民治市政中心開記者會，經發局副局長蕭富仁說，台南擁有得天獨厚日照資源，綠能設備既可遮陽隔熱，減少室內製冷能耗、降低電費支出，亦透過發電創造額外收入，使環保與獲利兼顧。

經發局長張婷媛指出，為配合中央推動再生能源政策及台南市家戶屋頂光電發展方向，本局向中央爭取「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，並依推動實務需求修訂相關作業規範，鼓勵自然人參與屋頂光電設置，目前獎勵補助計畫已定案，補助總金額共4500萬元，民眾如去年1月1日起取得設備登記文件者，可於今年1月1日起至11月30日提出補助申請。

至於補助適用於南市轄內合法建築物屋頂設置太陽光電自然人，且建物頂層面積小於1000平方公尺以下者，每瓩 (kW) 獎勵新台幣 (以下同) 3000元，單案最高補助30萬元；歡迎符合獎勵資格條件市民朋友把握機會申請。

相關申請資訊與詳細獎勵計畫已公告於「台南陽光電城資訊網」，有意申請者可至網站查詢，或撥打經濟發展局能源科專線 (06）6351458或「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫-專案辦公室 (06）6327019)洽詢。