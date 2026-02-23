快訊

泰博科技工會陳抗反資方打壓 新北：將查證

中央社／ 新北23日電

泰博科技公司工會今天到新北市政府前陳情，抗議資方打壓及違法解僱工會幹部勞工局表示，未來若查證屬實將重罰。

泰博工會今天在多個工運團體聲援下前往市府陳抗，工會表示，泰博科技引進移工降低生產成本的同時，還意圖分化移工與本勞，打壓工會及違法解僱工會幹部。

工會提出市府依法凍結泰博移工名額，被開除的工會幹部應盡數復職，並依法提供補助，資方立即退還違法濫收費用、停止打壓工會及停止動員資方傀儡來取代工會等訴求。

現場除高喊口號外，也向勞工局提出陳情書，科長蕭慧敏出面接受並表示，泰博在不當勞動行為裁決期間解僱所有工會幹部，有高度違法之虞，未來查證屬實將重罰。

勞工局表示，將提供涉訟相關補助，協助工會幹部維權。至於凍結泰博移工名額部分，事屬中央勞動部權責，但泰博現階段如欲再申請聘僱移工，勞工局將不予核發「無違反勞工法令證明書」。

勞工局強調，勞工局會捍衛勞工的合法權益，也關心由資方動員其他勞工加入工會，全面改選工會幹部，涉及危害工會自主權的部分，日前雖有接獲來文函報更新所有幹部名單，但因來文未蓋有原先工會留存的圖記，若無法補正，勞工局均不予承認。

