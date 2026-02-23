快訊

剴剴案開庭 郁方到場旁聽：保母下18層地獄、社工要下19層

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

東陽創史上最賺1月 EPS 0.95首季獲利看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

東陽（1319）2026年1月自結合併稅前淨利5.59億元，稅前EPS 0.95元，較去年同期成長21%，更創十個月來單月獲利新高紀錄。法人看好，首季旺季需求熱絡，營收獲利跟著同步衝高。

東陽元月業績開紅盤，23日早盤股價一度衝高來到106.5元，漲幅達3%。

東陽表示，2025年4月起在232條款25%及原關稅2.5%疊加後，銷美關稅高達27.5%(日、韓、歐僅15%)，對企業經營是一大衝擊和考驗，東陽產品多元化為全球最大的塑膠 AM業者，業績逆勢突圍。

展望2026，隨著關稅議題底定(27.5%→15%)，客戶下單更明確，東陽為滿足市場成長需求，原訂新廠建設計劃不變，加速推進科工、七股建廠，並開始啟動新市建廠規劃，持續強化產品力與創新技術，建立無法被取代的核心競爭力，拉大與競爭者的距離。

國際地緣政治、全球經貿環境與政策變數仍在，但產業發展終將回歸基本面，重回穩健成長軌道，東陽全力為未來3-5年成長動能做好準備。

東陽 關稅 地緣政治

延伸閱讀

面臨關稅15%的不確定性 林修銘：仍看好台灣產業韌性

美最高法院裁定對等關稅違憲：其餘關稅問題待解，各國陷入混亂

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

相關新聞

面臨關稅15%的不確定性 林修銘：仍看好台灣產業韌性

證交所董事長林修銘今日表示，先前的台美貿易協定所談妥的方案，最惠國待遇已涵蓋台灣75%的上市公司，雖然目前面臨美國採用貿...

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法...

百年債可不可以買？報酬風險早滲透進你的基金或保單

Google母公司Alphabet近期打算發行百年期公司債，「百年債」這個幾乎消失多年的工具重新成為市場目光焦點。外電報導，這次發行為英鎊計價，規模約英鎊10億元，票面利率約6.125%，且市場積極認購。

中經院長：對美逆差大 台灣應為301條款調查預作準備

美國總統川普宣布調高全球關稅至15%，中經院院長連賢明分析，後續美方勢必更頻繁動用如301條款、232條款等既有機制，逐...

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

美國總統川普才宣布全面以10%的關稅稅率來徵收臨時全球關稅，結果不到24小時再度宣布把稅率從10%拉高到15%，台新新光...

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。