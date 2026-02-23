面臨關稅15%的不確定性 林修銘：仍看好台灣產業韌性

證交所董事長林修銘今日表示，先前的台美貿易協定所談妥的方案，最惠國待遇已涵蓋台灣75%的上市公司，雖然目前面臨美國採用貿易擴張法第122條款課徵關稅15%的不確定性，但他相信以台灣產業過去展現的韌性，將在未來的挑戰中持續發威。

對於股市的金馬年表現，林修銘表示，的確有期待，但最重要仍在於產業實際的發展，去年ICT產業成長15%，今年大部分公司的預期也很樂觀，接下來觀察的重點會在於國際情勢，包括美國的利率政策和關稅的走向，都會對台灣多少產生影響，但他仍相信台灣產業的韌性。林修銘認為，該韌性在過去幾年的風雨中茁壯，他也看好在未來挑戰中持續發威，台灣產業在過去已展現讓世界刮目相看的成績，未來這個韌性仍會持續展現實力。

林修銘指出，先前在台美關稅談判裡，已談出在232條款（指貿易擴張法232條款）之下獲得特別優惠待遇的成果，這也顯示台灣在全球整個ICT，AI及半導體供應鏈的重要性，該談判結果也確立將與美國之間進行更密切合作與建立緊密的夥伴關係，亦可看到台灣相關產業因此更有發展前景。

林修銘表示，傳產等其他非高科技產業雖然在122條之下會帶來不確定性，但對台灣整個資本市場與股市的發展而言，美國給台灣的最惠國待遇已有75%的公司都涵蓋到，都有優於主要競爭者的待遇，因此即使面臨新的關稅挑戰，但他對產業未來的發展仍有信心。