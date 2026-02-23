災防科技中心撤離收容評估系統 獲聯合國無障礙計畫獎

快訊

中央社／ 台北23日電

國科會所屬國家災害防救科技中心建置「具包容性的撤離與收容評估系統」，獲得2026年聯合國支持的「無障礙計畫」獎。國科會今天表示，災防科技中心繼2023年首次得獎後，如今再獲肯定，展現台灣防災技術與治理成果。

國科會發布新聞稿表示，面對氣候變遷加劇與災害型態日益複合化，國科會致力落實防災科技研究成果，支撐公共服務與治理決策，其中，災防科技中心建置的具包容性的撤離與收容評估系統（InclusiveEvacuation and Shelter Assessment System），榮獲2026年聯合國支持的「無障礙計畫」（Zero Project）獎。

國科會說明，「無障礙計畫」為契合聯合國價值的長期國際倡議，致力推動符合身心障礙者權利公約精神的創新方案與服務，本屆評選吸引93國、586件作品參與，最終來自51國的82件作品獲獎。災防科技中心以科學模型與多源資料整合為基礎的數位平台，協助地方政府平時即能進行避難撤離與收容規劃，脫穎而出。

國科會表示，系統已推動至全台22個縣市，2020年至2025年上半年累計使用超過2萬7000次情境規劃。平台整合10類國家級資料，涵蓋歷史颱風、淹水與土石流潛勢、戶政資料、社會意向調查及社福等各項資訊，回應地方政府過往平時減災規劃常見的挑戰，包括不易掌握特定避難需求、缺乏量化工具評估、無障礙與特殊需求設施配置，以及災害模擬結果與人口結構難以在同一平台整合分析等問題。

國科會指出，為提升系統使用率與在地落實度，災防科技中心採取師資培訓（Training of Trainers）模式，並與大學、非政府組織及地方政府建立合作機制，強化教育訓練、在地操作能力與回饋蒐集，促使系統持續更新，貼近第一線需求。

國科會強調，災防科技中心再度獲獎，代表台灣防災技術與治理成果獲得國際認可，未來國科會將持續支持災防科技中心深化科技創新與資料治理，強化可及性的災害風險管理能力，增進全社會防災韌性。

