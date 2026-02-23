川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本

物流業者中菲行指出，美國總統川普依IEEPA實施的關稅雖被裁定違法，但新的全球15%普遍關稅已立即實施，為供應鏈帶來新的不確定性，建議企業在成本評估、客戶報價、合約條款、物流與庫存規劃等方面，全面重新檢視關稅假設，並保留策略彈性。

針對美國最高法院於2月20日裁定，川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的部分關稅措施屬違法，中菲行今天發布新聞稿表示，此項裁決為貨主與進口商帶來實質契機，同時伴隨新的不確定性，包括退稅資格認定、退稅時程，以及對美國整體貿易政策走向的長期影響。

然而，在最高法院裁決出爐之際，美國關稅政策再度出現變動，美國總統川普宣布對全球徵收10%關稅後，不到24小時，於21日提高全球關稅至15%，至其所援引法條授權的最高稅率，並立即生效，全球供應鏈再度面臨高度不確定性。

中菲行指出，裁決並非全面取消所有美國關稅措施，而是針對依據IEEPA所課徵的特定行政關稅，現行依其他法源課徵的關稅仍持續有效，且新增的全球性加徵措施將對企業成本結構產生即時影響。

對貨主與進口商供應鏈的影響方面，中菲行評估，僅部分行政關稅受到裁決影響，適用範圍包括全球對等關稅（Reciprocal Tariffs）、對中國、墨西哥與加拿大的「芬太尼關稅」、對巴西剩餘的IEEPA關稅；然而，依據Trade Expansion Act of 1962第232條所課徵的國安關稅仍然有效，包括鋼鐵、鋁、銅、木材、家具、半導體。

中菲行指出，依據「貿易法」第301條對中國商品課徵的關稅未受裁決影響；同時，最新宣布的全球15%普遍關稅已立即生效，將對大多數進口商品形成廣泛影響，企業需即時檢視稅則分類與成本轉嫁機制。

中菲行指出，國際物流涉及多國法規遵循、運能配置、出口管制、關稅申報及在地營運網絡協同，這是一個由法規、信任與責任所構成的體系；中菲行董事長錢文君表示，在國際物流與全球供應鏈運作中，AI是能力的放大器，而非專業的替代者，真正的競爭優勢，來自「專業能力和數據智能」所形成的乘數效應。