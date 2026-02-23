快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
美國關稅政策再度出現重大變動，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。示意圖／ingimage
美國關稅政策再度出現重大變動，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。示意圖／ingimage

針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法，國內的物流業者提醒，此項裁決為貨主與進口商帶來實質契機，同時也伴隨新的不確定性，包括退稅資格認定、退稅時程，以及對美國整體貿易政策走向的長期影響。

中菲行分析，在最高法院裁決出爐之際，美國關稅政策再度出現重大變動。美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅後，不到24小時，於21日再度透過Truth Social post加碼至15%，提高至其所援引法條授權的最高稅率，並立即生效。此舉顯示行政部門仍積極運用其他法律工具調整關稅政策，使全球供應鏈再度面臨高度不確定性。

中菲行提醒，本次裁決並非全面取消所有美國關稅措施，而是針對依據IEEPA所課徵的特定行政關稅。現行依其他法源課徵之關稅仍持續有效，且新增之全球性加徵措施將對企業成本結構產生即時影響。企業在評估供應鏈與財務規劃時，須同步考量裁決與最新政策動向。

國內的其他物流業者分析，最高法院並未就退稅作出實質裁定，而是將相關問題發回具有管轄權的United States Court of International Trade（CIT）審理，所以未來退稅資格、申請程序、計算方式與支付時程，均需等待CIT 進一步釐清。目前尚無明確時間表。

從法律觀點來看，相關IEEPA關稅應立即停止徵收；然而在行政執行層面，各機關如何及何時調整報關與徵收流程，仍存在不確定性。再加上新一輪15%全球普遍關稅已立即上路，企業短期內恐同時面臨「舊關稅退場、新關稅上場」的交錯局面，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。

關稅

延伸閱讀

白宮警告貿易夥伴履行協議！美官員：川普重整旗鼓 關稅正起死回生

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

相關新聞

美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法...

百年債可不可以買？報酬風險早滲透進你的基金或保單

Google母公司Alphabet近期打算發行百年期公司債，「百年債」這個幾乎消失多年的工具重新成為市場目光焦點。外電報導，這次發行為英鎊計價，規模約英鎊10億元，票面利率約6.125%，且市場積極認購。

中經院長：對美逆差大 台灣應為301條款調查預作準備

美國總統川普宣布調高全球關稅至15%，中經院院長連賢明分析，後續美方勢必更頻繁動用如301條款、232條款等既有機制，逐...

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

美國總統川普才宣布全面以10%的關稅稅率來徵收臨時全球關稅，結果不到24小時再度宣布把稅率從10%拉高到15%，台新新光...

經長：美車進口未必衝擊國產 短期可能取代歐洲、日本車

台美對等貿易協定（ART）即將簽訂，外界關切美國汽車全面開放，恐降至零關稅。經濟部長龔明鑫昨（11）日受訪表示，開放美製...

美規車進口效應…勞資政對話 春節後啟動

台美對等貿易協定將定案，傳美規車進口將降至「零關稅」。繼經濟部後，勞動部長洪申翰昨（11）日邀集「六大整車公司工會」座談...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。