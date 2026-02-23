美關稅政策大變動 國內物流專家提醒：注意退稅資格認定及時程

針對美國最高法院於2026年2月20日裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施之部分關稅措施屬違法，國內的物流業者提醒，此項裁決為貨主與進口商帶來實質契機，同時也伴隨新的不確定性，包括退稅資格認定、退稅時程，以及對美國整體貿易政策走向的長期影響。

中菲行分析，在最高法院裁決出爐之際，美國關稅政策再度出現重大變動。美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅後，不到24小時，於21日再度透過Truth Social post加碼至15%，提高至其所援引法條授權的最高稅率，並立即生效。此舉顯示行政部門仍積極運用其他法律工具調整關稅政策，使全球供應鏈再度面臨高度不確定性。

中菲行提醒，本次裁決並非全面取消所有美國關稅措施，而是針對依據IEEPA所課徵的特定行政關稅。現行依其他法源課徵之關稅仍持續有效，且新增之全球性加徵措施將對企業成本結構產生即時影響。企業在評估供應鏈與財務規劃時，須同步考量裁決與最新政策動向。

國內的其他物流業者分析，最高法院並未就退稅作出實質裁定，而是將相關問題發回具有管轄權的United States Court of International Trade（CIT）審理，所以未來退稅資格、申請程序、計算方式與支付時程，均需等待CIT 進一步釐清。目前尚無明確時間表。

從法律觀點來看，相關IEEPA關稅應立即停止徵收；然而在行政執行層面，各機關如何及何時調整報關與徵收流程，仍存在不確定性。再加上新一輪15%全球普遍關稅已立即上路，企業短期內恐同時面臨「舊關稅退場、新關稅上場」的交錯局面，財務與報關實務管理複雜度顯著提升。