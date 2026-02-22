中經院長看關稅變局 下策是重談 ART 或不簽署

美國關稅出現新變局，中經院院長連賢明22日在臉書發文，分析美國判決對台美貿易協定的衝擊，並分析上、中、下策，他認為，下策就是台灣因為這個判決，決定重談台美對等貿易協定（ART）或不簽署協議。

美國聯邦最高法院判決對等關稅失效，美國總統川普祭出全球10％臨時關稅，隨後又調高至15％。

連賢明分析，整個台美貿易協議包含兩個部分。一個是和貿易署簽定的對等關稅協定（ART），可視為和美國簽定準自由貿易協議，當中要求台灣開放市場 （農工產品），改善貿易條件（勞工環境，保護智財），四年內採購850億美元商品，換取美國對台對等關稅15%不疊加。

另一個是和商務部簽屬的投資備忘錄（MOU），當中協議民間投資美國2,500億美元，政府擔保2,500億美元，換取232條款最惠國待遇和雙邊投資合作，基本上就是台灣投資美國設備和原料可免稅，半導體和衍伸品輸美免稅，及美國投資五大信賴產業。

連賢明指出，最高法院判決只會影響第一部分（即ART），對第二部分沒影響。第二個部分關係台灣科技產業，占對美 70%出口和95%順差，對台灣去年8.5%經濟成長率扮演決定性角色。在此MOU當中，政府部分只要求提供財務保證，合作採台灣模式投資，但實際投資還是民間負責 ，投資也沒有壓年限。MOU保證台灣取得最惠國待遇，也就是說各國談判好的最優成果都要適用，台灣科技業可閃過232條款課稅，他認為，這部分要盡量想辦法保留，才能延續台灣科技業關稅優勢。

針對第一部分的ART，連賢明建議靜觀其變，川普應會很快針對協議做出調整。上策當然是「川老大」發善心，把原來對等關稅稅率往下調 （如10%），台灣也順勢簽定新的對等關稅協議。但以川普將基礎稅率往上調至15%的舉動，可能性應該不高。

中策則是美國那邊僅調整法律適用部分 （將IEEPA改成其他條款），但架構和稅率都不變。即使如此，這協議還是對台灣有利，拿到一個具有國際競爭力的稅率（和日韓相同），也增加個機會學習和適應先進經濟體的貿易協定。

下策就是台灣因為這個判決，決定重談 ART或不簽署協議。川普還有301條款在等著台灣，以台美間鉅額貿易順差，301條款要成立沒有太大困難，到時候稅率要怎麼走，就看「川老大」一念之間，很多時候，過了這個橋，就沒有那個店。