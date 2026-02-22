億光於美國對Seoul Semiconductor Co., Ltd提出專利侵權訴訟

億光（2393）22日公告，農曆春節前於美國對Seoul Semiconductor Co., Ltd 提出專利侵權訴訟一案，已獲美國法院受理案件並取得文書案號。

億光電子公告表示，於2026年2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院，對Seoul Semiconductor Co., Ltd提起專利侵權訴訟，已獲法院受理、相關文書案號為Case 2:26-cv-00119。

億光表示，億光發現Seoul Semiconductor Co., Ltd所製造及銷售的車用LED及/或高功率LED 產品，疑涉侵害本公司所擁有的美國發明專利第7,554,126號，為防止前述專利權侵害情事持續發生，並維護公司及全體股東之合法權益，本公司已於美國時間2026/2/13向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院正式提起專利侵權訴訟，主張被告之車用LED及/或高功率LED 產品侵害本公司專利權，並依法請求法院判令被告停止侵害專利權並承擔損害賠償責任。

億光指出，經初步評估，截至目前，本案尚未對公司財務狀況及整體營運產生重大影響；後續影響將視訴訟進展及法院最終審理結果而定。

億光強調，公司一向重視智慧財產權保護，並持續投入研發以維持競爭優勢，未來亦將依法採取必要措施維護權益，並依相關法令揭露相關資訊，以保障投資人權益。公司已訴請法院排除及停止前述被告之專利侵權行為，並請求損害賠償。

億光說明重訊發布時間指出，由於提告時間適逢本國春節國定假期（休市），於獲悉美國法院受理案件並取得文書案號後發布重大訊息。