川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

美國總統川普才宣布全面以10%的關稅稅率來徵收臨時全球關稅，結果不到24小時再度宣布把稅率從10%拉高到15%，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，台灣由於缺乏自由貿易協定（FTA），因此除了半導體之外，傳統產業相較於墨西哥加拿大的競爭力將會顯著下降，另外原本跟日本和南韓拉平的稅率優勢也會因為附加稅而消失。

至於在股匯債的影響，李鎮宇表示，在股市方面，以三大類股票較有利多，包括較不可能被課徵高關稅產業，例如AI、半導體、工業設備；消費品和對國安影響輕微產業，例如服飾、居家、食品、個人護理；進口商和有退稅期的例如大型零售商、中小企業。而國際股市方面，先前面臨高IEEPA（國際緊急經濟權力法）關稅國家，如巴西可望受惠。

李鎮宇分析，短期對長債影響較小，且市場後續轉向通膨有下行可能，短端降幅大於長端，但是由於對美國財政部債務的擔憂，因此債券殖利率曲線趨陡。他指出，由於美財政部現金充裕，因此退款不會對債務發行計畫立刻造成重大影響，且訴訟和最終支付耗時長，也會拖延對財政影響的時間。

不過李鎮宇認為政治的不確定性以及對美國債務擔憂，會使得美元偏弱，而且市場要持有美元會傾向追求更多風險溢價，也就是更高的利率，此外，關稅政策短期溫和，非美地區經濟成長走強，也會對美元造成額外的下行風險。

川普宣布從2月24日起全美進口加徵15%，為期150天，李鎮宇表示，雖然物流與供應鏈有黃金緩衝期，但是從開始載送到完成報關，僅有不到96小時，他分析，在USMCA（美墨加協定）之下，加拿大、墨西哥產品全額豁免，台灣因為缺乏這類型的雙邊協定，因此傳產在這一方面的競爭力會顯著的下降，另一方面，半導體、醫藥、關鍵礦物豁免，這些產業相對較沒有衝擊。

李鎮宇認為，對於台灣而言影響最大的是傳產原先優勢降低，需警惕競爭力流失並防範後續調查，他指出，川普的關稅貿易戰略已升級，貿易戰從「行政命令」轉向「法律制度化」，手段將更持久，而且關於退稅問題，預計可能需要數月甚至數年的時間進行訴訟。