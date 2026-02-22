從IEEPA到122條款 美國貿易戰略大轉向 台半導體影響有限

美國總統川普在美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅政策後，20日宣布利用其他法源加徵為期150天的10%全球關稅，21日再加碼為15%後，台新投顧表示，對台股的半導體等產業影響有限。

台新投顧副總黃文清表示，針對對等關稅政策被判違憲，美國政府已啟動預備方案，川普最新宣布，自24日起，全面實施15%臨時進口附加關稅；最高法院雖限制IEEPA的使用，但川普政府改以「國際收支平衡危機」為由，合法啟動緊急關稅措施，這不是撤退，而是更換更難被挑戰的法律武器。

其中，豁免範圍為美墨加（USMCA）豁免，以及半導體、醫藥、關鍵礦物豁免。此外，過渡期條款為在途貨物豁免，當中，物流與供應鏈僅有不到96小時的黃金緩衝期。而122條款只是爭取時間的過渡手段，真正重頭戲是後續針對國安與產業調查的232與301條款。

在產業影響上，美股產業方面，受惠的對象，集中在較不可能被課徵高關稅產業，如AI、半導體、工業設備；消費品與對國安影響輕微產業，包括服飾、居家、食品、個人護理；大型零售商、中小企業等進口商，將擁有退稅利基。

也因為川普最新關稅措施，美股的AI等半導體產業可望豁免，因此，對台股的半導體供應鏈影響也將有限。