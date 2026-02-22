連假走春新選擇 沙崙綠能科技示範場域寓教於樂

春節連假期間民眾闔家出遊需求大增，經濟部今天表示，位於高鐵台南站旁的沙崙綠能科技示範場域，結合再生能源與智慧科技展示，適合民眾年節走春踏青，在休憩之餘認識綠能與永續理念。

經濟部表示，沙崙綠能科技示範場域為推動設置的綠能示範空間，整體規劃融合太陽光電、節能建築與創新設計，兼具展示、教育與休閒功能，民眾可於春節期間漫步園區，透過實地體驗了解再生能源應用與節能生活型態，讓傳統走春活動也能成為寓教於樂的永續學習旅程。

經濟部指出，該場域已於去年正式通過環境教育設施場所認證，成為推動環境教育與能源轉型的重要據點，園區透過空間配置與展示內容，呈現多元綠能技術與應用情境，讓民眾在自由參觀過程中，也能近距離接觸能源轉型成果。

經濟部指出，政府持續推動能源轉型與淨零發展，期盼藉由結合生活化與教育性的示範場域，提升民眾對再生能源與永續發展的認識，邀請民眾利用春節假期前往參觀，在兼具知識性與休憩性的綠能示範場域中迎接新的一年。