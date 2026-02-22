快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

連假走春新選擇 沙崙綠能科技示範場域寓教於樂

中央社／ 台北22日電

春節連假期間民眾闔家出遊需求大增，經濟部今天表示，位於高鐵台南站旁的沙崙綠能科技示範場域，結合再生能源與智慧科技展示，適合民眾年節走春踏青，在休憩之餘認識綠能與永續理念。

經濟部表示，沙崙綠能科技示範場域為推動設置的綠能示範空間，整體規劃融合太陽光電、節能建築與創新設計，兼具展示、教育與休閒功能，民眾可於春節期間漫步園區，透過實地體驗了解再生能源應用與節能生活型態，讓傳統走春活動也能成為寓教於樂的永續學習旅程。

經濟部指出，該場域已於去年正式通過環境教育設施場所認證，成為推動環境教育與能源轉型的重要據點，園區透過空間配置與展示內容，呈現多元綠能技術與應用情境，讓民眾在自由參觀過程中，也能近距離接觸能源轉型成果。

經濟部指出，政府持續推動能源轉型與淨零發展，期盼藉由結合生活化與教育性的示範場域，提升民眾對再生能源與永續發展的認識，邀請民眾利用春節假期前往參觀，在兼具知識性與休憩性的綠能示範場域中迎接新的一年。

綠能 教育 經濟部

延伸閱讀

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

春假連假尾聲 澎湖釣客收穫豐添好彩頭

雲林草嶺石壁櫻花大爆發 今單日遊客上看萬人、228連假訂房全滿

大台北+東半部今溼答答 初五起全台放晴回暖迎開工、228連假天氣曝

相關新聞

川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大...

川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

本周台股／馬年開紅盤補漲補跌都有理由 成交量是關鍵

馬年台股將在2月23日開紅盤，台股休市期間，美股回檔，南韓股市卻創高，台股開紅盤後是補跌還是補漲？分析師看好台股有補漲機會，封關日收盤1910元的台積電將再度帶領大盤，並挑戰1925元，不過，當天盤勢有兩大關鍵需要留意。 往年農曆年開紅盤日上漲為多，玉山投信統計10年來春節紅盤日上漲機率達七成，且後10日的台股上漲機率更上衝至九成之多，預期有蛇年多頭加持，馬年紅盤日也能受惠於多方氣勢順利開紅盤，且帶動漲勢延續。

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很...

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（21）日於臉書發文表示，因應接下來可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美...

川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。