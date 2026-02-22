川普關稅被判違法／紐時：台輸美產品 多不受影響

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國最高法院判定美國總統川普的多項關稅無效，此舉讓川普政府近幾個月與多國達成的貿易協議陷入變數。紐約時報分析，台灣輸美項目以晶片與電子零件等為主，目前免徵關稅，所以僅小部分產品會受判決影響。

美國經數月談判後，對主要貿易夥伴徵收關稅的稅率、項目與緣由各不相同，條件也不一樣。以中國大陸為例，基本稅率與芬太尼關稅各為10%，301條款項目加徵45%，232條款下的鋼鐵與鋁製品另徵50%，戰略物資如特殊藥品與半導體課徵100%，美國最高法院判決形同取消部分疊加稅，包括10%一般稅與芬太尼稅，但其他加疊稅項不受影響。

至於台灣，12日已簽署台美對等貿易協定，敲定台灣承諾向美國半導體及科技製造業投資2,500億美元，台灣爭取到將關稅降至15%。

紐時分析，美國在2024年超越大陸成為台灣最大出口市場，從出口總值來看，僅小部分受美國最高法院判決影響，其中包括塑膠、紡織品與農產品。至於台灣主要出口的晶片與電子零件，在美國去年4月宣布對等關稅時屬豁免範圍，因此免徵關稅。

東南亞各國在去年春季受川普關稅嚴重威脅，儘管現在美國最高法院判決將引發更多問題，但至少可提供一些關稅壓力的緩解。

相關新聞

川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大...

川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（21）日於臉書發文表示，因應接下來可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美...

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很...

川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提...

