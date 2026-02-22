川普關稅被判違法／紐時：台輸美產品 多不受影響

美國最高法院判定美國總統川普的多項關稅無效，此舉讓川普政府近幾個月與多國達成的貿易協議陷入變數。紐約時報分析，台灣輸美項目以晶片與電子零件等為主，目前免徵關稅，所以僅小部分產品會受判決影響。

美國經數月談判後，對主要貿易夥伴徵收關稅的稅率、項目與緣由各不相同，條件也不一樣。以中國大陸為例，基本稅率與芬太尼關稅各為10%，301條款項目加徵45%，232條款下的鋼鐵與鋁製品另徵50%，戰略物資如特殊藥品與半導體課徵100%，美國最高法院判決形同取消部分疊加稅，包括10%一般稅與芬太尼稅，但其他加疊稅項不受影響。

至於台灣，12日已簽署台美對等貿易協定，敲定台灣承諾向美國半導體及科技製造業投資2,500億美元，台灣爭取到將關稅降至15%。

紐時分析，美國在2024年超越大陸成為台灣最大出口市場，從出口總值來看，僅小部分受美國最高法院判決影響，其中包括塑膠、紡織品與農產品。至於台灣主要出口的晶片與電子零件，在美國去年4月宣布對等關稅時屬豁免範圍，因此免徵關稅。

東南亞各國在去年春季受川普關稅嚴重威脅，儘管現在美國最高法院判決將引發更多問題，但至少可提供一些關稅壓力的緩解。