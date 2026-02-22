川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提高國防預算都能不算數了嗎？答案可能不然，別忽略川普MAGA（讓美國再次偉大）的終極目標。

台灣歷經十個月後終於與美國簽署投資備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），在多項投資、採購承諾下，台灣換得對等關稅優惠稅率及232條款最優惠待遇，然在美國法院裁定結果出爐後又迎來新變數。

台美ART究竟還算不算數？目前難下定論，連政院最新聲明都表示會審慎評估「是否」送立院審議。政府當務之急，可分別從台灣的「Give」還有「Take」兩個面向分析。

首先，台灣給出承諾（Give），對美國投資2,500億美元，另加上政府提供2,500億美元信保，同時將對美擴大採購848億美元，並開放汽車、美豬牛、保健品等市場，政府此前也承諾，國防預算占國內生產毛額（GDP）比重將超過3％。這些承諾還需不需要履行？

若觀察川普行事作風，法理依據、友盟與否並非其決策核心，他更關注讓製造業回流美國，MAGA是他終極目標，從他在回應最高法院判決結果時，重提台灣「偷走」美國晶片產業就可見一斑。

在「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）這條路被封堵後，川普還握有232條款、122條款等多項工具，尤其232條款對台灣而言是真正的「大魔王」，若台灣要因對等關稅遭到推翻毀棄對美投資承諾，迎來的恐將是232條款，若川普鐵了心對台祭出這項武器，影響更大，衝擊產業更甚。

其次，台灣在貿易協定中爭取到關稅優惠（Take），尤其是232條款最優惠待遇。當前政府最亟需確認的，是好不容易談成的232條款最優惠待遇是否仍算數，因為這攸關台灣經濟命脈的半導體產業。

川普如今在國內面臨國會、司法雙重挑戰，對外則將迎來川習會，如今被斷了IEEPA這項工具，手中籌碼更少，相對的，與之談判的國家可能將面臨更嚴峻挑戰與不確定因素，台灣政府應力求在現有的ART基礎上爭取更明確承諾，搶得先機，以免落得進退維谷局面。