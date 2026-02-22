川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（21）日於臉書發文表示，因應接下來可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

行政院長卓榮泰表示，他昨日已與副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。對於232條款部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」後續，也請談判團隊審慎評估，與美國政府緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。

賴總統指出，卓揆及談判團隊已在第一時間向他報告，他請國人和產業界朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足準備。

因應可能變化，賴總統強調，政府會密切關注川普政府後續措施。台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，對未來充滿信心。無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。

卓榮泰表示，談判團隊歷經兩階段談判，談出了確保國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康的成果，更談出了與歐盟日韓同等的關稅優惠，以及232條款最惠國待遇，這是談判團隊的重要成果，也是面對新情勢的有利基礎。卓揆強調，後關稅時代，全球經貿局勢動態發展，政府要關注變局、確保成果、審慎因應。政府會確保台灣最佳待遇，及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。他相信副院長所率領的談判團隊，能在原有優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業國際競爭力。

卓揆表示，台灣將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並與美國建立更穩固合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，並朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。日本首相高市早苗說，不敢挑戰的國家是沒有未來的，他要說，台灣始終都在迎向挑戰中創造未來。