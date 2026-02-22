川普關稅被判違法／科技業不怕…關稅豁免護體

美國最高法院裁定川普政府不得對各國課徵對等關稅，對科技產業來說，目前沒有影響。

業內人士甚至表示，政府原本與川普政府談定將被課徵15%關稅，現在被美國最高法院判定失效，川普政府改對各國課徵10%關稅，關稅更低，可看出沒有影響。

對科技產業來說，半導體與電子零件等產品本來就是關稅豁免，而且根據美國與台灣簽訂的協定來看，未來台灣半導體產品是否被課徵關稅，還要看台積電在美國投資擴產進度與規模而定，對科技業來說，目前沒有看到什麼影響。

尤其這兩年來，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）與英業達（2356）等人工智慧（AI）晶片與伺服器製造商，持續擴大投資在美國製造的產能，以迎合美國強勁的AI基礎建設需求，這方面本來就是美國本地製造，也就不會受到關稅影響。

同時，台灣組裝廠在墨西哥也有產能支應，根據美墨加協定，川普政府最新實施的10%全球關稅，墨西哥可以豁免，因此鴻海、緯創、緯穎與英業達在墨西哥的AI伺服器產能，也可以豁免10%關稅，不受影響。

由以上看來，台灣科技產業，尤其是半導體與帶動台灣強勁出口的AI伺服器相關產品，本來就是關稅豁免產品，因此即使川普政府新課徵全球10%關稅，目前看起來台灣科技產業受到的影響不大，至於後續影響如何，還要看川普政府政策走向而定。