川普關稅被判違法／塑化、紡織業研判 影響不大
川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，國內塑化業初步研判，對產業應該沒有太大影響；紡織業也認為，台灣紡織鏈外移多年，美國對進口商品加徵10%關稅，對台廠海外布局沒有影響，「因為大家都一樣」。
塑化業者以中游產品PVC為例表示美國本身即為主要生產及出口國，東亞業者銷美比重不高，國內大廠如台塑（1301），PVC在美國廠生產並內銷美國市場，可排除關稅影響。
華夏指出，產品中僅膠皮、膠布輸美比率稍高，但川普揚言加徵10%關稅，內容尚未明朗，即便川普再對各國加徵10%關稅，預估稅率也不會高於台美關稅協定簽署前水準，影響面較小。
業者指出，此次裁定主要影響層面，可能在於生產塑膠終端產品的下游業者，但國內塑膠終端產品銷美比重極低，且南亞等大型業者膠皮、膠布等產品也已在美國本土生產、銷售。
紡拓會秘書長黃偉基指出，台灣紡織鏈外移越南、柬埔寨、印尼等地多年，直接由台灣出口至美國比例不高，美國對等關稅其實對台灣紡織業影響有限。
針對美國最高法院的裁定，黃偉基認為，對台廠海外布局影響也不大，因為大家都一樣被課10%關稅。然而美國最高法院推翻川普關稅後，對大陸課徵50%的關稅勢必豁免，台廠直銷美國紡織品再度承壓。黃偉基說，川普宣布對進口商加徵10%關稅，對大陸紡織品是否會另外加徵關稅，值得觀察。
