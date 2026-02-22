川普關稅被判違法／塑化、紡織業研判 影響不大

經濟日報／ 記者任君翔宋健生／台北、台中報導

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，國內塑化業初步研判，對產業應該沒有太大影響；紡織業也認為，台灣紡織鏈外移多年，美國對進口商品加徵10%關稅，對台廠海外布局沒有影響，「因為大家都一樣」。

塑化業者以中游產品PVC為例表示美國本身即為主要生產及出口國，東亞業者銷美比重不高，國內大廠如台塑（1301），PVC在美國廠生產並內銷美國市場，可排除關稅影響。

華夏指出，產品中僅膠皮、膠布輸美比率稍高，但川普揚言加徵10%關稅，內容尚未明朗，即便川普再對各國加徵10%關稅，預估稅率也不會高於台美關稅協定簽署前水準，影響面較小。

業者指出，此次裁定主要影響層面，可能在於生產塑膠終端產品的下游業者，但國內塑膠終端產品銷美比重極低，且南亞等大型業者膠皮、膠布等產品也已在美國本土生產、銷售。

紡拓會秘書長黃偉基指出，台灣紡織鏈外移越南、柬埔寨、印尼等地多年，直接由台灣出口至美國比例不高，美國對等關稅其實對台灣紡織業影響有限。

針對美國最高法院的裁定，黃偉基認為，對台廠海外布局影響也不大，因為大家都一樣被課10%關稅。然而美國最高法院推翻川普關稅後，對大陸課徵50%的關稅勢必豁免，台廠直銷美國紡織品再度承壓。黃偉基說，川普宣布對進口商加徵10%關稅，對大陸紡織品是否會另外加徵關稅，值得觀察。

台美關稅

延伸閱讀

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

相關新聞

川普關稅被判違法／專家看變局 傳產壓力加劇

對等關稅遭美國最高法院推翻，美國政府擬改課10％全球臨時關稅。專家分析，台灣僅不到三成銷美貨品遭課對等關稅，直接影響不大...

川普關稅被判違法／機械業：速確認台美協定效力 企業面臨的不確定性升高

川普徵收廣泛性關稅遭美國最高法院推翻後，宣布加徵10%從價關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

美國最高法院20日推翻川普動用緊急權力徵收的大規模關稅措施後，川普隨即在白宮召開記者會，以極為激烈的措辭回應。他說，「很...

川普關稅被判違法／賴總統：確保最佳待遇不打折 維持相對競爭優勢

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（21）日於臉書發文表示，因應接下來可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美...

川普關稅被判違法／爭取更明確承諾 當務之急

美國最高法院推翻對等關稅，被視為美國總統川普第二任期以來最大挫敗，然這場「解放日」以來關稅大戰落幕了嗎？對美投資承諾、提...

川普關稅被判違法／紐時：台輸美產品 多不受影響

美國最高法院判定美國總統川普的多項關稅無效，此舉讓川普政府近幾個月與多國達成的貿易協議陷入變數。紐約時報分析，台灣輸美項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。